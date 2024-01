Bendeac a „combinat-o” pe fosta lui Cristian Boureanu, Cristina Belciu. Organizează „căsătoria”!

Mihai Bendeac a făcut marele anunț! Actorul a „combinat-o” pe Cristina Belciu, fosta lui Cristian Boureanu. Cei doi urmează să anunțe „căsătoria”! Când are loc „marele eveniment”?

Mihai Bendeac a făcut anunțul pe care toată lumea îl aștepta. Actorul a postat în urmă cu câteva ore pe InstaStory că va avea loc „căsătoria”. Mai exact, acesta lansează un nou proiect, Căsătoria Movie, care pare să o aibă în rol principal pe Cristina Belciu, fosta iubită a lui Cristian Boureanu.

Chiar dacă lumea aștepta ca actorul să se însoare, cu siguranță fanii săi sunt bucuroși că lucrează la un nou proiect, de data aceasta cinematografic. Din videoclipurile postate pe Instagram se poate observa cum Bendeac îi dă indicații scenice Cristinei Belciu, explicându-i ce fel de reacții trebuie să aibă personajul ei. Mai mult, din compilația de imagini, se pare că actorii s-au distrat copios la repetiții.

Rămâne de văzut când va fi lansată producția CăsătoriaMovie, asta pentru că actorul nu a dat mai multe detalii. Cel mai probabil, Mihai Bendeac își va ține fanii la curent pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activ.

Fosta iubită a lui Cristian Boureanu își conturează o carieră în lumea filmului. În luna octombrie a anului trecut, Cristina Belciu dezvăluia pentru click.ro că avea mai multe proiecte în plan. Printre acestea se regăseau o producție românească, dar și planuri să filmeze peste hotare.

„De mică am făcut parte dintr-o trupă de teatru. Ulterior am abandonat latura aceasta și am încercat să mă focusez pe școală. Însă, ulterior, după ani de zile am ales să fac un master în domeniul filmului, astfel că au apărut și aceste oportunități în cinematografie în Italia și în România.

Acum tocmai s-a lansat filmul în regia lui Octavian Iacob. Film care a fost selectat din fericire și la Cannes și sperăm să fie printre cele nominalizate. Filmul este despre dragostea dintre doi tineri, o fată cu deficiențe de auz și un băiat normal iar rolul meu în film este unul principal, iar în film eu practic sunt cea care găsește o soluție pentru acest tânăr care s-a îndrăgostit de fata aceasta cu deficiențe de auz și îi dă câteva sugestii.

Partea de actorie este cea care m-a încântat întotdeauna și am lăsat-o pe plan secund până în prezent. Acum încerc să fac cât mai multe lucruri să îmi duc pasiunea cât mai departe. Acum, însă, urmează să filmez și în Italia un film istoric și abia aștept să vedem rezultatele”, a declarat la aceea vreme Cristina Belciu pentru sursa citată.