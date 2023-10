Cristina Belciu, despre cel mai greu moment din viața sa. Monica Bellucci de România a avut nevoie de ajutorul unui psiholog

Zilele acestea, Cristina Belciu și-a deschis sufletul și a povestit, în cadrul unui interviu, despre poate unul dintre cele mai grele momente din viața sa. Fosta parteneră a lui Cristian Boureanu a mărturisit inclusiv că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog.

Pe vremea când era doar un copil, Monica Bellucci de România, așa cum a fost supranumită bruneta, a trecut prin clipe de coșmar. Mama sa era grav bolnavă, bunica se ocupa de ea, iar părinții erau mai mult absenți. Toți factorii amintiți au făcut-o să aibă probleme emoționale, ajungând la atacuri de panică. Cu greu s-a vindecat, dar credința a jucat un rol major în acest proces. A avut nevoie și de ajutorul unui psiholog pentru a-și putea reveni. Spre norocul său, a avut parte și de prieteni care au sprijinit-o mereu.

„Cu multă credință în Dumnezeu și în faptul că lucrurile se rezolvă atunci când gândești pozitiv și îți focusezi energia spre vindecare, e foarte simplu, dar foarte greu.

A durat mulți ani, abia acum un an am ajuns la concluzia asta, a fost o luptă. Am mers de-a lungul timpului și la psiholog, am și o prietenă foarte bună cu care comunic pe partea asta și e foarte bine. Familia, iubitul meu de atunci, dar și o prietenă mi-au fost alături”, a spus ea pentru Spynews.

De ce este încă singură Cristina Belciu

Chiar dacă a fost comparată cu superba actriță și este considerată a fi una dintre cele mai frumoase românce, fosta parteneră a lui Cristian Boureanu a rămas singură. În cadrul unei intervenții televizate, a spus că standardele sale sunt un impediment în găsirea unui iubit. Nu vrea să fie cu oricine, așa că până când apare cel potrivit, preferă să aștepte.

„Am un standard foarte ridicat, de aceea sunt singură! Îmi doresc să găsesc un bărbat foarte inteligent, foarte educat, foarte manierat, și de aici lucrurile funcționează într-o anumită măsură pentru că eu cred că dacă îndeplinește aceste trei valori are și inteligența emoțională să poată să se plieze, și eu o fac la rândul meu, și cred că e super important să fie maleabil și să își dorească o relație, pentru că asta e problema, că sunt mulți care spun că nu sunt pregătiți pentru o relație. (…)

Nu am mai intrat într-o altă relație pentru că nu am găsit bărbatul potrivit”, a declarat Cristina Belciu.

