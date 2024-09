Cum obține fosta iubită a ”deputatului Playboy” totul de la bărbați?! ”Automat vei primi, dar trebuie să știi…”

„Am jucat în trei producții foarte importante și frumoase de la noi. Am două roluri mici, dar de mare impact pentru mine: Joc în Căsătoria , filmul pe care Mihai Bendeac îl face, în Cursa, cel despre care Codin Maticiuc ne-a tot vorbit și mai am un film în care am jucat alături de Maia Morgenstern și de Paul Diaconescu se cheamă „Bright Lights of Little Paris”. Acesta din urmă va ieși primul, abia aștept. Acolo am un rol mult mai bine definit, va fi un film de mare impact.

Nu mă regăsesc în niciuna dintre acele situații sau roluri pentru că nu au legătură cu mine. În schimb, pentru a le contura am găsit în mine bucăți ale rolului respectiv, am luat câteva contexte din viața mea care s-ar potrivi pe rolul acela și le-am conturat în funcție de trăirile mele de la momentul respectiv și a ieșit bine” , spune Cristina pentru CANCAN.RO.

