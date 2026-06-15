BANCUL ZILEI | Câinele inteligent

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagoniștii de astăzi își doresc să scape de câinele rău pe care îl au, însă încercările lor sunt în zadar. Deznodământul este hilar.

Soțul și soția aveau un câine rău. Se hotărăsc să scape de el. Soțul ia câinele, se urcă în mașină, îl duce la câteva străzi distanță și-l lasă acolo. Se întoarce apoi acasă și peste 2 ore, hop și câinele la ușă.

A doua zi, se urcă soțul în mașină, ia câinele și-l duce în alt cartier. Câinele după 2 ore apare la ușă.

A treia zi, ia omul câinele, îl bagă în mașină, dă ture prin oraș, se învârte. Lasă câinele, se urcă în mașină și pleacă. Peste 2 ore, sună telefonul în casă. Răspunde nevasta:

– Auzi, nevastă, s-a întors cumva câinele acasă?

– Da, s-a întors, răspunde mirată nevasta.

– Dă-l la telefon, că m-am pierdut…

Profesoara de anatomie îl întreabă pe Bulă: „Inima are picioare?”

La ora de anatomie, Bulă este întrebat de profesoară:

– Ia, să-mi spui tu măi Bulă dacă inima are picioare?

– Are, doamna profesoară.

– Dar cum așa, măi, Bulișor?

– Păi… treceam aseară pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea: „inimioară, desfă picioarele”

Alte bancuri amuzante

Soțul ajunge târziu acasă… Soția, în pat:

– Unde ai fost?

– Am jucat biliard!

– E ora trei…

– Ne-am luat cu jocul și n-am mai știut cât e ceasul!

– Treci la somn!

Soțul se pune vinovat în pat… Îi vine un sms… Ce să facă?… Încetișor, pipăie pe noptieră, își ia telefonul și pleacă tiptil la baie…

Citește: „A fost minunat! Mi-a plăcut foarte mult. Hai să o facem iar!”

El răspunde: „Și mie mi-a plăcut mult. Nici nu mai am răbdare. Hai te rog mâine!”

Se întoarce în pat. Soția:

– Unde ai fost?

– La baie!

– Ce-ai făcut?

– M-am spălat pe mâini!

– Și de ce mi-ai luat telefonul?

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