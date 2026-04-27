Ce suc bea Dr. Cezar pentru sănătatea stomacului: „Previne apariția ulcerelor și accelerează vindecarea lor”

Celebrul Dr. Cezar Amititeloaie, cardiolog pasionat de prevenție printr-un stil de viață sănătos, a mărturisit că obișnuiește să bea, din când în când, un suc pe care și-l face acasă. Medicul susține că are beneficii pentru stomac și poate stimula producția de mucus la nivelul stomacului și al intestinului. Află, în rândurile următoare, ce băutură își prepară singur!

Dr. Cezar Amititeloaie este cunoscut datorită rubricii de sănătate pe care a avut-o în emisiunea „La Măruță”, difuzată la PRO TV. În prezent, acesta oferă sfaturi de sănătate pe site-ul său și pe rețelele sociale.

Ce suc bea Dr. Cezar pentru sănătatea stomacului

Într-una dintre cele mai recente postări, dr. Cezar vorbește despre beneficiile sucului de varză proaspăt stors. Acesta susține că obișnuiește să îl consume în cure scurte, câte un pahar pe zi. Potrivit cardiologului, această băutură conține vitamina U, care poate ajuta în cazul problemelor stomacale:

gastrită

ulcer

inflamație intestinală

balonare cronică

„Băutura asta banală te poate ajuta în caz de gastrită, ulcer, inflamație intestinală sau balonare cronică. Este ceva mai simplu decât crezi. Da, zici că-s afine, dar nu sunt. Acest suc este bogat într-o substanță numită S-Methyl Methionina, care a fost studiată încă din 1950 și a primit inițial numele de vitamina U, chiar dacă ulterior nu a mai fost considerată o vitamină în sensul propriu al cuvântului. A fost botezată așa deoarece ajută la stimularea producției de mucus protector la nivelul stomacului și intestinului, ceea ce previne apariția ulcerelor și accelerează vindecarea lor, fiind utilă în afecțiuni precum gastrita sau colita ulcerativă, de unde și litera U”, susține Dr. Cezar în clipul său video.

Ce beneficii are sucul de varză pentru stomac?

În continuare, dr. Cezar Amititeloaie afirmă că S-methylmethionina poate grăbi vindecarea rănilor, menține elasticitatea pielii, deoarece stimulează producția de colagen, și protejează împotriva radiațiilor UV. Medicul susține că au fost realizate studii privind beneficiile sucului de varză pentru sănătatea umană, care îi susțin recomandarea.

„De asemenea, S-methylmethionina poate accelera vindecarea rănilor, contribuie la menținerea elasticității pielii prin stimularea producției de colagen si o poate proteja de efectele nocive ale radiațiilor UV. Poate contribui și la reducerea nivelului de colesterol și, implicit, la scăderea riscului de boli cardiovasculare. Toate aceste dovezi există, chiar dacă încă nu sunt validate prin studii. Și nici nu prea cred că vor fi făcute prea curând, deoarece această substanță este foarte ieftină și se găsește în mod natural în multe legume, în special în varză. Da, banalul suc de varză. De aceea îți recomand să consumi, pentru o anumită perioadă, câte un pahar de suc de varză proaspăt stors pe zi. Dar nu exagera, pentru că ce e prea mult poate avea și efecte negative. Merge si cu varza albă, dar am ales-o pe asta violet pentru că are mai mulți antioxidanți”, a mărturisit Dr. Cezar pe contul lui de Facebook.

