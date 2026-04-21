Doctor Cezar: „Presiunea din picioare poate exploda în câteva secunde”. Ce riști dacă nu te miști

De: Paul Hangerli 21/04/2026 | 05:40
Dr. Cezar, sursa- captură social media canalul Doctor Cezar

Doctor Cezar vorbește despre una din cele mai întâlnite probleme medicale ale românilor. Statul în picioare ore în șir, un fenomen periculos mai ales pentru cei în vârstă dar și pentru tinerii care muncesc ore în șir, în picioare, în aceeași poziție. Există câteva trucuri simple pentru a evita probleme mai grave.

Că vorbim de tineri sau de oameni în vărstă, pensionari, există locuri de muncă în care statul în picioare pe termen lung este la mare preț. Nu simți pe moment această problemă dar în timp efectele pot fi devastatoare.

Ce se întîmplă atunci când stăm în picioare pe termen lung?

Doctorul Cezar explică exact mecanismul prin care ne putem alege cu afecțiuni serioase. Varicele, adică vene dilatate, vizibile, sinuoase, sau insuficiență venoasă cronică, edem periferic sau telangiectazii sunt afecțiuni ce sunt deranjante estetic dar indică probleme mult mai grave pe termen lung. Dr Cezar explică fenomenul și din punct de vedere științific:

” Dacă stăm mult în picioare și stăm nemişcaţi şi muşchii nu participă prin contracţie şi relaxare, presiunea în sistemul venos începe să crească. Sângele rămâne așa în picioare. Presiunea poate să ajungă, în loc de 10-20 de milimetri coloană de mercur cât ar fi în cazul unei persoane care se mişcă.”

Priceputul medic continuă explicând fenomenul periculos mai în detaliu, astfel încât să fie clar pentru toți românii:

” Atunci când sângele stagnează, împinge către pereții vaselor, deci, în special în membrele inferioare, împinge o cantitate putere și presiunea poate să crească până la 90 de milimetri coloană de mercur în câteva secunde. Presiunea aceasta se duce asupra capilarilor, crește și presiunea din capilare și astfel volumul total de plasmă, de sânge, poate să scadă cu 10-20% într-un interval de 15-30 de minute de stat perfect în picioare.”

Soldații de gardă, paznicii dar și barmanii sunt afectați

Doctorul Cezar dă exemple concrete de meserii care practicate pe termen lung și fără mijloace de prevenție pot duce la manifestări neplăcute și uneori chiar șocante, ajungându-se chiar la leșin :

”Cum se întâmplă, de exemplu, în cazul soldaților care fac de strajă, sunt cazuri în care leşină. Dacă stau perfect nemişcaţi, creşte presiunea sângelui în sistemul venos, creşte presiunea în capilare, capilarele pierd plasmă în ţesutul interstiţial, în spaţiul dintre celule, scade astfel volumul circulator și scade tensiunea și pot leşina.”

Ce trebuie să facă angajații care petrec mult timp în picioare?

Doctor Cezar are din fericire și o soluție simplă, la îndemâna tuturor, o soluție care ține de capacitatea fiecăruia de adaptare dar și de disciplină. Cezar, faimosul cardiolog, dă sfaturile atât de necesare românilor, sfaturi ce trebuie aplicate imediat, mișcarea fiind primordială:

”Deci dacă aveţi un job de-ăsta de trebuie să staţi în picioare, trebuie să vă mişcaţi, trebuie să faceţi contracţii, să vă ridicaţi pe vârfuri, din când în când. Deci chiar dacă asta e natura meseriei, faceţi exerciţii ale membrelor inferioare pentru a preveni astfel de probleme”

Care sunt riscurile severe atunci când stăm în picioare foarte mult timp?

Din nou, Dr Cezar vorbește pe înțelesul românilor și explică mecanismele nocive dar și periculoase care afectează în final inima și tensiunea, și duce la tahicardie:

” Pe lângă faptul că scade tensiunea, asta duce la creşterea frecvenţei cardiace. Deci, atunci când scade volumul de sânge din sistem, pentru că o parte din lichid s-a dus între celule şi stagnează acolo şi picioarele se umflă, deci pe lângă acest efect de hipotensiune, deci scăderea tensiunii, corpul cumva încearcă să remedieze, să rezolve cumva problema și crește frecvenţa cardiacă, crește viteza sângelui, compensator. Și asta poate fi o altă cauză a tahicardiei”

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce unii oameni aleg ceaiul în locul cafelei dimineața. Explicația ține de modul în care reacționează ...
De ce unii oameni aleg ceaiul în locul cafelei dimineața. Explicația ține de modul în care reacționează creierul
Horoscop chinezesc azi, 21 aprilie 2026. Nativii care sunt răsfățații universului: cadourile vin ...
Horoscop chinezesc azi, 21 aprilie 2026. Nativii care sunt răsfățații universului: cadourile vin din toate părțile
Cea mai sexy soție de fotbalist, mișcări incendiare la 38 de ani. Lena Enache a făcut show total
Cea mai sexy soție de fotbalist, mișcări incendiare la 38 de ani. Lena Enache a făcut show total
Prognoza meteo azi, 21 aprilie 2026. Ninsori în plină primăvară: vreme extremă în centrul țării ...
Prognoza meteo azi, 21 aprilie 2026. Ninsori în plină primăvară: vreme extremă în centrul țării și Carpați
„Emily in Paris” se mută din nou. Următorul sezon al serialului Netflix se va filma în alte două ...
„Emily in Paris” se mută din nou. Următorul sezon al serialului Netflix se va filma în alte două țări europene
„E boală!” Cum am ajuns să colecționez 2000 de viniluri și să nu mă mai pot opri. Fenomenul ...
„E boală!” Cum am ajuns să colecționez 2000 de viniluri și să nu mă mai pot opri. Fenomenul care a explodat în 2025 pe o piață de 1 miliard de dolari
Vezi toate știrile