Prognoza meteo azi, 13 mai 2026. Ninsorile continuă la finalul primăverii! Zonele din România cu ploi și temperaturi scăzute

Prognoza meteo azi, 13 mai 2026. România traversează un episod de vreme rece și instabilă pentru mijlocul lunii mai, cu ploi, vânt puternic și chiar ninsori la munte. Temperaturile scad semnificativ în majoritatea regiunilor, iar meteorologii recomandă prudență, mai ales în zonele montane și pe drumurile afectate de precipitații și rafale puternice de vânt.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vremea va deveni rece pentru această perioadă a anului, mai ales în regiunile centrale ale țării. Cerul va fi variabil spre mai mult noros, iar ploile vor apărea temporar în mare parte din teritoriu, în special pe parcursul zilei.

Meteorologii anunță precipitații locale în nordul, centrul și estul României, dar și ploi izolate în celelalte regiuni. Pe alocuri, cantitățile de apă pot fi mai însemnate.

Vântul va avea intensificări temporare, în special în sud, est și centru, unde rafalele vor atinge în general 50-60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 2 grade în depresiunile intramontane.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării, sub nori și ploi

În Maramureș, Crișana și nordul Transilvaniei, vremea va fi mohorâtă și rece. Vor apărea perioade cu ploi, iar temperaturile maxime se vor opri la 11-15 grade. În timpul nopții, valorile termice pot coborî spre 3-5 grade.

În Banat, vremea va fi ușor mai blândă, însă cerul va rămâne predominant noros. Sunt așteptate ploi trecătoare și intensificări ale vântului, iar maximele vor ajunge la aproximativ 16-18 grade.

Sudul și sud-estul, răcire accentuată și vânt puternic

Muntenia și sudul Moldovei vor resimți o scădere evidentă a temperaturilor față de zilele precedente. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe își vor face apariția pe arii restrânse.

Vântul va sufla mai intens pe parcursul zilei, cu rafale care pot depăși 50 km/h, accentuând senzația de frig. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade, iar minimele vor coborî spre 7-9 grade.

Oltenia și sud-vestul țării, vreme schimbătoare

În Oltenia și sud-vestul țării, vremea va fi în general instabilă. Vor exista intervale cu soare, însă și perioade cu înnorări și ploi slabe.

Vântul va avea intensificări temporare, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade. Noaptea, mercurul din termometre va coborî spre 8-10 grade.

Estul și nord-estul, cele mai multe precipitații

În Moldova, mai ales în nordul regiunii, ploile vor fi mai frecvente și se pot acumula cantități mai importante de apă. Cerul va rămâne acoperit mare parte din zi, iar vremea va fi rece pentru această perioadă.

Maximele vor ajunge la 12-16 grade, în timp ce minimele vor coborî spre 5-7 grade.

Centrul țării și zona Carpaților, vreme aproape de iarnă la munte

În Transilvania și zonele montane, vremea va fi cea mai rece din țară. La altitudini mari, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, readucând un peisaj de iarnă în masivele înalte.

Vântul va sufla tare pe creste, iar temperaturile maxime din depresiunile intramontane nu vor depăși 10-13 grade. Noaptea, valorile termice pot coborî până la 2 grade Celsius.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi răcoroasă și instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări mai ales în zona costieră. Temperaturile maxime vor atinge 14-16 grade, iar minimele se vor situa între 8 și 10 grade. Pe litoral, senzația de rece va fi accentuată de rafalele de vânt.

Vremea de azi în București

Capitala va avea parte de o răcire evidentă a vremii. Temperaturile diurne vor scădea, iar vremea va deveni răcoroasă pentru această perioadă din mai.

Cerul va fi temporar noros și vor exista condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei vor apărea intensificări de până la 45-50 km/h. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 17 grade, iar minima nopții va coborî spre 8-9 grade.

Vremea în marile orașe din România

La Cluj-Napoca , vremea va fi rece și ploioasă, cu maxime de aproximativ 12 grade și minime de 4 grade.

În Timișoara, temperaturile vor urca până la 17 grade, însă cerul va fi variabil, cu ploi trecătoare și vânt moderat. Minima va fi de aproximativ 9 grade.

La Iași, meteorologii anunță o zi mohorâtă, cu ploi și temperaturi între 13 și 6 grade.

În Craiova, vremea va rămâne schimbătoare, cu maxime de 18 grade și minime de 9 grade.

La Constanța, vântul va accentua senzația de frig, iar temperaturile se vor situa între 15 și 9 grade.

În Brașov, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu maxime de doar 10-11 grade și minime care pot coborî spre 2-3 grade.

