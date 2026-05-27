Ce mesaj i-a transmis Orlando Zaharia câștgătoarei Marina Luca! Concurenta a obținut premiul în valoare de 30.000 de euro

De: Andreea Stăncescu 27/05/2026 | 14:33
Ce mesaj a transmis Orlando Zaharia
Marina Luca a câștigat sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite, iar victoria sa a fost urmată de numeroase reacții emoționante. Printre cei care au ținut să o felicite s-a numărat și chef Orlando Zaharia, care a transmis un mesaj plin de apreciere după marea finală a competiției culinare.

Finala show-ului a fost una tensionată, cu probe dificile și multă presiune pentru cei patru concurenți rămași în lupta pentru trofeu. Ajutați de foști colegi din echipe, finaliștii au pregătit farfurii complexe într-un timp limitat, încercând să impresioneze jurații prin gust, tehnică și creativitate.

Ce mesaj a transmis Orlando Zaharia câștigătoarei

Marina Luca a reușit să se remarce pe tot parcursul sezonului, deși specializarea sa principală este în domeniul deserturilor și al patiseriei. Concurenta a demonstrat că poate realiza și preparate sărate sofisticate, cu gusturi echilibrate și plating atent realizat, surprinzând atât jurații, cât și telespectatorii.

După anunțarea rezultatului, Orlando Zaharia a vorbit despre talentul și ambiția Marinei, apreciind munca și dedicarea de care aceasta a dat dovadă în competiție. Chef-ul i-a felicitat și pe ceilalți concurenți, dar și echipa care a contribuit la realizarea sezonului.

„Felicitări, Marina! Ești un om super talentat, muncitor și dornic să ducă totul la perfecțiune! Farfuriile tale spun mereu o poveste și reușești să le transformi în artă. Felicitări, Alexandru Sautner și felicitări tuturor concurenților din acest sezon pentru pasiunea cu care au participat la acest show. Mulțumim echipei din spatele camerelor, care a muncit atât de mult pentru a vă spune din nou o poveste atât de frumoasă! Vă mulțumesc vouă, pentru că ne-ați fost alături!
Ne vedem în sezonul următor”, a transmis chef Orlando Zaharia.

Copleșită de emoții, Marina Luca a izbucnit în lacrimi în momentul în care a aflat că este câștigătoarea sezonului. Ea a mărturisit că sprijinul familiei și al prietenilor a ajutat-o să continue și să nu renunțe pe parcursul competiției.

„Nu-mi vine a crede! Nu realizez! Nici nu știu ce să fac! Nu știu cum să mă bucur! Plâng de fericire și de faptul că am reușit să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. Deci suportul moral pe care l-am avut pe tot parcursul competiției de la familie, de la prieteni, sunt înconjurată de oameni minunați! Sper că mama mea e mândră și că am inspirat mulți oameni!”, a declarat Marina Luca, la Chefi la cuțite.

