Kris Jenner, dezamăgită după ce a plătit 100.000 de dolari pe un lifting. Ce probleme majore are acum

Kris Jenner este nemulțumită de rezultatul unui lifting facial în valoare de aproximativ 100.000 de dolari, la mai puțin de un an după intervenție, potrivit unor surse citate de presa americană.

Vedeta, în vârstă de 70 de ani, ar considera că efectele procedurii „nu se mențin” așa cum se aștepta și analizează posibilitatea unei intervenții de corecție, scrie Page Six.

Kris Jenner, dezamăgită de liftingul facial

Surse apropiate susțin că aceasta este „foarte nemulțumită” de rezultat și își dorește o „corecție” a operației, după ce ar fi observat că aspectul obținut începe deja să se estompeze.

„Liftingul facial al lui Kris Jenner începe deja să cedeze. Nu este mulțumită de rezultate și este disperată să facă o intervenție de corecție”, a declarat o sursă.

Nemulțumirea ar fi amplificată și de comparațiile cu alte vedete de la Hollywood, precum Denise Richards și Lori Loughlin, care au fost recent lăudate pentru aspectul lor. Potrivit acelorași surse, Jenner ar fi frustrată de faptul că rezultatele lor par mai reușite, în timp ce ale sale „se estompează” mai rapid.

Cât a plătit Kris Jenner pentru liftingul facial

Intervenția estetică a fost realizată în 2025 de medicul Steven M. Levine, cunoscut în industrie pentru astfel de proceduri. Apariția vedetei după operație a atras atunci atenția publicului, mai ales după ce a fost confundată de unii fani cu propria fiică, Kim Kardashian, în timpul unei apariții la Paris.

Ulterior, Kris Jenner a vorbit deschis despre decizia de a apela la chirurgie estetică, explicând că a fost o alegere personală menită să o ajute să se simtă bine în propria piele și să îmbătrânească „în felul ei”. Ea a subliniat că nu consideră vârsta un motiv pentru a renunța la grija față de propria imagine și a spus că a dorit să împărtășească experiența pentru a inspira și alte persoane.

