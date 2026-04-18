Madonna, apariție surpriză la festivalul Coachella. Mesajul ei bizar i-a uimit pe fani: „E un cerc complet”

Madonna și-a făcut revenirea triumfală la festivalul Coachella în timpul show-ului principal susținut de Sabrina Carpenter.

Momentul a avut loc în timpul celui de-al doilea weekend al festivalului, când publicul nu se mai aștepta la surprize majore. În timpul piesei „Juno”, Carpenter a fost întreruptă de apariția neașteptată a Madonnei, care a urcat pe scenă în aplauzele mulțimii.

Intrarea a marcat revenirea artistei pe scena Coachella după mai bine de un deceniu, dar și un moment simbolic, la 20 de ani de la debutul său în cadrul festivalului, scrie PEOPLE.

Cele două au interpretat împreună unele dintre cele mai cunoscute hituri ale Madonnei, inclusiv „Vogue” și „Like a Prayer”, dar și o piesă nouă, parte din viitorul album al artistei, „Confessions II”. Publicul a reacționat imediat, iar momentul a devenit rapid unul dintre highlight-urile ediției din 2026.

Ce mesaj a transmis Madonna

Madonna a urcat ultima dată pe scena Coachella în 2015, când a apărut în timpul concertului susținut de Drake. Acum, ea a transmis un mesaj prin care a ținut să marcheze două decenii de la prima sa apariție la celebrul festival.

„Deci, acum 20 de ani, am cântat la Coachella. A fost prima dată când am interpretat «Confessions on a Dance Floor» în America”. A fost o emoție uriașă și este o emoție să fiu din nou aici. Este un cerc complet, știți? Este foarte important pentru mine”, a spus ea.

În timpul apariției sale alături de Madonna, Sabrina Carpenter, în vârstă de 26 de ani, a purtat un body alb, fără bretele, cu detaliu tip fundă în zona pieptului și inserții de dantelă, pe care l-a completat cu cercei lungi și pantofi albi.

Madonna, în schimb, a ales un corset mov și un top din dantelă cu bretele subțiri, asortate cu mănuși și dresuri în aceeași nuanță, la care a adăugat cizme din dantelă până la genunchi și ochelari de soare tip aviator.

La un moment dat în timpul show-ului, Madonna a strecurat o glumă despre înălțimea Sabrinei Carpenter, făcând referire la faptul că urcă pe scenă alături de cineva „mai scund” decât ea.

Momentul a venit după câteva zile de speculații că Madonna, artista în vârstă de 67 de ani, ar putea apărea la festivalul organizat în deșertul Colorado din California. Miercuri, artista a confirmat oficial lansarea albumului „Confessions II”, o continuare a materialului „Confessions On A Dance Floor” din 2005.

