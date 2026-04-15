Revenirea lui Justin Bieber la Coachella 2026, un fiasco? Ce a făcut Kendall Jenner la after-party-ul exclusivist din SUA

Ediția din 2026 a Coachella Music Festival 2026 nu a fost doar despre muzică și decoruri spectaculoase, ci și despre un mix intens de emoție, controverse și momente memorabile din culisele showbiz-ului. În centrul atenției s-a aflat Justin Bieber, care a revenit pe scena principală în calitate de headliner, marcând una dintre cele mai discutate apariții ale festivalului, iar în vreme ce unii au fost încântați de prestația lui, alții și-au exprimat dezamăgirea. Artistul în vârstă de 32 de ani a atras ca un magnet celebrități de prim rang, care au venit special pentru a-i vedea show-ul.

Printre numele surprinse în public s-au numărat Adele, Bad Bunny și Paris Hilton, familia Kardashian-Jenner, confirmând încă o dată statutul lui Bieber în industria muzicală. Setul său a inclus atât piese de pe cele mai recente albume, cât și hituri consacrate din repertoriul său, o combinație menită să mulțumească atât fanii noi, cât și pe cei vechi.

Justin Bieber, un show controversat la Coachella 2026

Dincolo de muzică, unul dintre cele mai emoționante momente a fost cel în care Justin și-a implicat familia în mod direct. În culise și în public s-au aflat soția sa, Hailey Bieber, și fiul lor, Jack Blues. În timpul show-ului, artistul le-a dedicat un mesaj live, devenit rapid viral:

„Hailey, iubirea mea, hallelujah. Baby Jack, hallelujah.”

Deși revenirea lui Bieber era extrem de așteptată, fiind primul său set major de festival după turneul “Justice World Tour” din 2022, reacțiile nu au fost unanim pozitive. În mijlocul prestației, artistul a schimbat registrul clasic al unui concert, folosind un laptop și transformând o parte din show într-un soi de live-stream experimental. A inclus meme-uri, momente improvizate și reinterpretări ale pieselor sale clasice. Unii au considerat momentul o mișcare creativă și autentică, în timp ce alții au criticat prestația ca fiind „low budget” și lipsită de energie, mai ales având în vedere că onorariul său ar fi ajuns la aproximativ 10 milioane de dolari.

În mijlocul reacțiilor împărțite, Hailey Bieber a intervenit public cu un mesaj clar de susținere.

„Un weekend atât de special. Nimeni nu va ști vreodată nici măcar o fracțiune din cât a fost nevoie pentru a ajunge aici… Sunt atât de mândră”, a scris soția lui Justin Bieber lao postare pe Instagram.

Kendall Jenner, surprinsă cu Jacob Elordi după show-ul lui Bieber

După concert, Bieber a organizat un after-party privat care a devenit rapid subiect de discuție în industrie. Evenimentul a fost atât de exclusivist încât chiar și promotori și influenceri invitați inițial au fost refuzați la intrare. Petrecerea a reunit nume grele, inclusiv familia Kardashian-Jenner, dar și actorul Jacob Elordi, care a fost văzut atât în public în timpul concertului, cât și ulterior la petrecere. Kendall Jenner și actorul din Wuthering Heights ar fi fost „foarte apropiați” pe parcursul nopții, alimentând speculațiile. Unii spun că relația nu este una serioasă, însă apropierea lor nu a trecut neobservată.

În plus, aparent atmosfera exclusivistă a fost “întărită” chiar de Hailey, despre care se spune că ar fi avut un rol direct în restricționarea accesului. Mai mulți influenceri au reclamat că invitații lor, în special grupuri de fete, au fost respinși la intrare, sugerând că modelul a controlat strict lista de acces.

Apariții de senzație pe scena Coachella 2026

Pe lângă show-ul lui Justin Bieber, ediția din 2026 a Coachella din SUA s-a remarcat printr-un line-up extrem de divers, care a combinat artiști consacrați cu nume noi și surprize neașteptate.

Printre headlinerii principali s-au aflat Sabrina Carpenter și Karol G, aceasta din urmă marcând un moment istoric, fiind prima artistă latină care a ocupat acest statut pe scena festivalului. În plus, show-urile au fost completate de invitați-surpriză și colaborări neașteptate, de la apariții precum Jennifer Lopez alături de David Guetta.

În același timp, scena Coachella a adus împreună artiști din zone complet diferite ale industriei: de la trupe alternative precum The Strokes și The xx, până la nume din hip-hop și pop ca Young Thug, GIVEON sau Addison Rae.

Una dintre cele mai așteptate reveniri a fost cea a lui Labirinth. Artistul britanic a devenit sinonim cu universul sonor al serialului Euphoria, coloanele sale sonore fiind esențiale pentru identitatea producției. La precedenta sa apariție la Coachella, în 2023, acesta a surprins publicul aducând-o pe scenă pe Zendaya, pentru interpretarea piesei „All For Us”. În martie 2026, vestea că Labrinth s-a retras din proiect înainte de sezonul trei, pe fondul unor tensiuni cu Sam Levinson a marcat o ruptură importantă pentru fani. Cu toate acestea, pe 11 aprilie, în primul weekend Coachella, chiar înainte de premiera exclusivă a noului sezon organizată în zona festivalului, artistul a demonstrat că muzica sa rămâne legată de acel univers.

