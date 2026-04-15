Revenirea lui Justin Bieber la Coachella 2026, un fiasco? Ce a făcut Kendall Jenner la after-party-ul exclusivist din SUA

De: Luciana Popescu 15/04/2026 | 12:29
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Ediția din 2026 a Coachella Music Festival 2026 nu a fost doar despre muzică și decoruri spectaculoase, ci și despre un mix intens de emoție, controverse și momente memorabile din culisele showbiz-ului. În centrul atenției s-a aflat Justin Bieber, care a revenit pe scena principală în calitate de headliner, marcând una dintre cele mai discutate apariții ale festivalului, iar în vreme ce unii au fost încântați de prestația lui, alții și-au exprimat dezamăgirea. Artistul în vârstă de 32 de ani a atras ca un magnet celebrități de prim rang, care au venit special pentru a-i vedea show-ul.

Printre numele surprinse în public s-au numărat Adele, Bad Bunny și Paris Hilton, familia Kardashian-Jenner, confirmând încă o dată statutul lui Bieber în industria muzicală. Setul său a inclus atât piese de pe cele mai recente albume, cât și hituri consacrate din repertoriul său, o combinație menită să mulțumească atât fanii noi, cât și pe cei vechi.

Justin Bieber a făcut show la „Biberchella”- sursa- social media

Justin Bieber, un show controversat la Coachella 2026

Dincolo de muzică, unul dintre cele mai emoționante momente a fost cel în care Justin și-a implicat familia în mod direct. În culise și în public s-au aflat soția sa, Hailey Bieber, și fiul lor, Jack Blues. În timpul show-ului, artistul le-a dedicat un mesaj live, devenit rapid viral:

„Hailey, iubirea mea, hallelujah. Baby Jack, hallelujah.”

La concertul lui Justin a fost și fiul său, Jack- sursa- social media

Deși revenirea lui Bieber era extrem de așteptată, fiind primul său set major de festival după turneul “Justice World Tour” din 2022, reacțiile nu au fost unanim pozitive. În mijlocul prestației, artistul a schimbat registrul clasic al unui concert, folosind un laptop și transformând o parte din show într-un soi de live-stream experimental. A inclus meme-uri, momente improvizate și reinterpretări ale pieselor sale clasice. Unii au considerat momentul o mișcare creativă și autentică, în timp ce alții au criticat prestația ca fiind „low budget” și lipsită de energie, mai ales având în vedere că onorariul său ar fi ajuns la aproximativ 10 milioane de dolari.

În mijlocul reacțiilor împărțite, Hailey Bieber a intervenit public cu un mesaj clar de susținere.

„Un weekend atât de special. Nimeni nu va ști vreodată nici măcar o fracțiune din cât a fost nevoie pentru a ajunge aici… Sunt atât de mândră”, a scris soția lui Justin Bieber lao postare pe Instagram.

Hailey Bieber a fost alături de soțul său, Justin-sursa- social media

Kendall Jenner, surprinsă cu Jacob Elordi după show-ul lui Bieber

După concert, Bieber a organizat un after-party privat care a devenit rapid subiect de discuție în industrie. Evenimentul a fost atât de exclusivist încât chiar și promotori și influenceri invitați inițial au fost refuzați la intrare. Petrecerea a reunit nume grele, inclusiv familia Kardashian-Jenner, dar și actorul Jacob Elordi, care a fost văzut atât în public în timpul concertului, cât și ulterior la petrecere. Kendall Jenner și actorul din Wuthering Heights ar fi fost „foarte apropiați” pe parcursul nopții, alimentând speculațiile. Unii spun că relația nu este una serioasă, însă apropierea lor nu a trecut neobservată.

Kendall Jenner a fost surprinsă alături de Jacob Elrodi- sursa- social media

În plus, aparent atmosfera exclusivistă a fost “întărită” chiar de Hailey, despre care se spune că ar fi avut un rol direct în restricționarea accesului. Mai mulți influenceri au reclamat că invitații lor, în special grupuri de fete, au fost respinși la intrare, sugerând că modelul a controlat strict lista de acces.

Apariții de senzație pe scena Coachella 2026

Pe lângă show-ul lui Justin Bieber, ediția din 2026 a Coachella din SUA s-a remarcat printr-un line-up extrem de divers, care a combinat artiști consacrați cu nume noi și surprize neașteptate.

Printre headlinerii principali s-au aflat Sabrina Carpenter și Karol G, aceasta din urmă marcând un moment istoric, fiind prima artistă latină care a ocupat acest statut pe scena festivalului. În plus, show-urile au fost completate de invitați-surpriză și colaborări neașteptate, de la apariții precum Jennifer Lopez alături de David Guetta.

Sabrina Carpenter, show de zile mari la Coachella- sursa- social media

În același timp, scena Coachella a adus împreună artiști din zone complet diferite ale industriei: de la trupe alternative precum The Strokes și The xx, până la nume din hip-hop și pop ca Young Thug, GIVEON sau Addison Rae.

Una dintre cele mai așteptate reveniri a fost cea a lui Labirinth. Artistul britanic a devenit sinonim cu universul sonor al serialului Euphoria, coloanele sale sonore fiind esențiale pentru identitatea producției. La precedenta sa apariție la Coachella, în 2023, acesta a surprins publicul aducând-o pe scenă pe Zendaya, pentru interpretarea piesei „All For Us”. În martie 2026, vestea că Labrinth s-a retras din proiect înainte de sezonul trei, pe fondul unor tensiuni cu Sam Levinson a marcat o ruptură importantă pentru fani. Cu toate acestea, pe 11 aprilie, în primul weekend Coachella, chiar înainte de premiera exclusivă a noului sezon organizată în zona festivalului, artistul a demonstrat că muzica sa rămâne legată de acel univers.

CITEȘTE ȘI:

Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul e unul emoționant

Jennifer Lopez, apariție neașteptată la festivalul Coachella. Cine a invitat-o pe cântăreață la eveniment

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Beatrice Rancea și soțul, „misiune financiară” la mall. El cu banii, ea cu atitudinea
Știri exclusiv
Beatrice Rancea și soțul, „misiune financiară” la mall. El cu banii, ea cu atitudinea
Vedeta de la Antenă s-a retras din lumina reflectoarelor. Care este motivul: „Nu îmi e dor de emisiune, mă recuperez”
Știri exclusiv
Vedeta de la Antenă s-a retras din lumina reflectoarelor. Care este motivul: „Nu îmi e dor de emisiune,…
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate...
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25 aprilie 2026
Gandul.ro
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi de până la 3.000 de euro
Adevarul
Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Parteneri
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei!...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Click.ro
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Promotor.ro
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Revine caseta: Gadhouse Miko, player portabil retro cu Bluetooth lansat în 2026
go4it.ro
Revine caseta: Gadhouse Miko, player portabil retro cu Bluetooth lansat în 2026
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25 aprilie 2026
Gandul.ro
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. A început scandalul dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi: decizia antrenorului ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. A început scandalul dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi: decizia antrenorului e clară + alte vești proaste pentru campioană
Luna mai vine cu miracole pentru 3 zodii. Perioada de aur pentru acești nativi
Luna mai vine cu miracole pentru 3 zodii. Perioada de aur pentru acești nativi
Decizie revoltătoare a familiei lui Felix Baumgartner! 3 avocați, puși pe Mihaela Rădulescu
Decizie revoltătoare a familiei lui Felix Baumgartner! 3 avocați, puși pe Mihaela Rădulescu
(P) De ce este experiența la casino online este diferită pentru fiecare jucător: Ce fac operatorii ...
(P) De ce este experiența la casino online este diferită pentru fiecare jucător: Ce fac operatorii pentru a mulțumi toți utilizatorii?
A vrut să devină mai frumoasă, dar a costat-o viața. O tânără de 28 de ani s-a stins, după două ...
A vrut să devină mai frumoasă, dar a costat-o viața. O tânără de 28 de ani s-a stins, după două operații estetice
Olga Barcari, eliminată de la Survivor România. Cum a ajuns să fie dată afară din competiția de ...
Olga Barcari, eliminată de la Survivor România. Cum a ajuns să fie dată afară din competiția de la Antena 1
Vezi toate știrile