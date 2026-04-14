Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul e unul emoționant

Justin Bieber a fost luat în vizor de publicul său. Fanii au reacționat imediat, după ce cântărețul a urcat pe scena unui mare festival. Aceștia l-au criticat pentru prestația sa. Soția lui a transmis un mesaj impresionant prin care transmite că îi este alături.

Justin Bieber este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din lume. El și Hailey trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, sunt căsătoriți din anul 2018, iar împreună au un băiețel. Cântărețul a fost invitat la unul dintre cele mai mari festivaluri, mai exact la Coachella. O mulțime de oameni au venit să îl vadă pe artist, în special tineri cărora le-a făcut copilăria mai frumoasă. Cu toate acestea, fanii nu au fost mulțumiți de prestația sa și a urmat un val de critici asupra lui. Soția sa a venit cu un răspuns pentru comentariile publicului și îl susține pe Justin.

Hailey Bieber, mesaj de susținere pentru Justin

Hailey Bieber îl iubește și îl susține pe Justin necondiționat. Ea își arată iubirea de fiecare dată când are ocazia, atât la bine, cât și la rău. Acest lucru s-a întâmplat chiar zilele trecute și asta pentru că artistul a fost aspru criticat chiar de fanii lui. Vedeta a urcat pe scena așteptatului festival Coachella pentru a-i bucura pe ascultătorii săi, mai ales pe cei care au crescut pe muzica lui. Totuși, evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Fanii spun că show-ul pe care l-a făcut a lăsat de dorit și au apărut în mediul online o mulțime de comentarii care îl criticau pe artistul internațional.

În urma reacțiilor negative, Hailey a ținut să îi fie alături soțului ei. Aceasta a transmis pe rețelele de socializare un mesaj care arată cât de mult îl susține. În plus, declarația sa scoate la suprafață recunoștința ei față de viața pe care o au împreună.

A fost un weekend atât de special. Nimeni nu știe nici măcar un gram din cât este necesar pentru a ajunge aici. Sunt atât de recunoscătoare pentru această viață minunată. Atât de mândră. Să o facem din nou!, a publicat Hailey pe pagina sa de socializare.

