Mesajele dureroase postate de Justin Bieber care i-au șocat pe fani: „Am încercat să fac eforturi toată viața…”

Justin Bieber și-a uimit din nou fanii după ce a postat pe rețelele sociale câteva mesaje private care vorbesc despre încheierea unei relații cu o persoană apropiată.

În plus, mesajele sugerează că Bieber suferă profund, conform publicației americane THE SUN.

Bieber, în vârstă de 30 de ani, a postat două capturi de ecran de pe Instagram care arătau un schimb tensionat ce părea să marcheze sfârșitul unei relații. Persoana cu care Bieber comunica scrisese:

Un răspuns, aparent al lui Justin, spunea:

„Asta m-a durut. Această prietenie s-a terminat oficial. Nu voi accepta niciodată ca un bărbat să spună că furia mea este ‘a te lua de cineva’. Mi-a plăcut relația noastră de scurtă durată. Nu am glumit când ți-am spus că nu am nevoie de tine ca prieten. Am prieteni buni. Care vor respecta aceste limite”.