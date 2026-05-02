Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 2 mai 2026: ninsori, grindină și descărcări electrice în a doua zi a minivacanței de Ziua Muncii

Prognoza meteo azi, 2 mai 2026: ninsori, grindină și descărcări electrice în a doua zi a minivacanței de Ziua Muncii

De: Irina Maria Daniela 02/05/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 2 mai 2026: ninsori, grindină și descărcări electrice în a doua zi a minivacanței de Ziua Muncii
Prognoza meteo azi, 2 mai 2026. Sursa foto: colaj CANCAN.ro

Prognoza meteo azi, 2 mai 2026. Minivacanța de Ziua Muncii nu are parte de vreme bună, cum și-ar fi dorit turiștii de pe litoral sau de la munte. Potrivit meteorologilor ANM, românii trebuie să se aștepte în continuare la ninsori, îngheț și chiar ger. După ce pe 1 mai temperatura record a fost de -8 grade Celsius, ziua de 2 mai, sâmbătă, va fi la fel de rece, cu ploi și ninsori. Află cum va fi vremea în România!

Noaptea de 1 spre 2 mai a fost presărată de înnorări și ploi locale în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. În estul Transilvaniei au apărut precipitații mixte. În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, ANM a anunțat lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.400 m. Vântul a suflat slab și moderat. Minimele serii s-au încadrat între -2 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Dealurile de Vest. Bruma și ceața au apărut izolat în nord și centru, precum și în dealurile sudice.

Vremea de azi în România

Ziua de sâmbătă, 2 mai, va fi mult mai rece decât normalul acestei perioade. Sudul, estul și centrul României vor tremura de frig, în timp ce restul țării va vedea o încălzire ușoară.

Potrivit ANM, vor fi înnorări temporale, iar în zone din Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia și local în Transilvania vor fi averse. În sud, vor fi descărcări electrice, grindină sau măzăriche. Cantitățile de apă vor atinge 10…15 l/mp.

În Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini de peste 1.400 m, se anunță lapoviță și ninsoare. Noaptea, cerul devine variabil. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zona de munte, est sau sud. Rafalele vor avea 40…50 km/h. Maximele vor fi între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul țării. Temperaturile minime se vor situa între -2 și 8 grade, mult mai scăzute în depresiuni spre -8 grade Celsius.

Vremea de azi în București

Noaptea de vineri spre sâmbătă, cerul Capitalei a fost înnorat, cu mici ploi slabe. Vântul a suflat slab spre moderat, iar temperatura minimă a fost de 4-5 grade, mult mai scăzută spre periferie.

Sâmbătă, vremea va fi mai rece față de specificul perioadei. Vor exista înnorări în timpul zilei. Spre amiază și seara vor fi prezente averse, intensificări ale vântului și posibile descărcări electrice. Noaptea, cerul devine variabil și vântul va sufla slab. Temperatura maximă a zilei va fi de 11 grade Celsius, iar cea minimă de 1… 4 grade.

Vremea de azi în marile orașe

  • Cluj-Napoca – maxime de 14 grade și minime de 1 grad. Nu se anunță ploi. Soarele a răsărit la 06:09 și va apune la 20:37.
  • Timișoara – maximele vor ajunge la 18 grade și minimele la 5 grade. Soarele a răsărit la 06:21 și va apune la 20:43.
  • Iași – temperaturile vor fi de 13 grade ziua și 6 grade noaptea. Nu se anunță ploi. Soarele a răsărit la 05:53 și va apune la 20:22.
  • Craiova – valorile termice vor fi de 16 grade ziua și 4 grade noaptea. Sunt anunțate ploi și precipitații de 1 mm. Soarele a răsărit la 06:14 și va apune la 20:30.
  • Constanța – maxime de 11–12 grade și minime de 7 grade. Se anunță ploi, vânt puternic și precipitații de 2 mm. Soarele a răsărit la 05:56 și va apune la 20:10.
  • Brașov – maxima va fi de 7 grade, iar minima de 0 grade. Revin ploile și precipitațiile vor atinge 3 mm. Stratul de zăpadă va avea 0.65 cm, iar soarele a răsărit la 06:04 și va apune la 20:26, potrivit vremearomania.com.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc ...
Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc din reluările serialului
Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune
Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune
TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online
TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online
Îl mai ții minte pe Laurențiu Vasioi din trupa Sweet Kiss? Cu ce se ocupă în prezent
Îl mai ții minte pe Laurențiu Vasioi din trupa Sweet Kiss? Cu ce se ocupă în prezent
Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul ...
Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?”
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere
Vezi toate știrile