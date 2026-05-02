Fiul unor diplomați norvegieni, care ar fi primit 5 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein, s-a sinucis

Vești triste din Norvegia: fiul diplomaților de rang înalt care sunt anchetați pentru legăturile lor cu Jeffrey Epstein s-a sinucis! Tragedia a survenit după ce documentele oficiale publicate de DOJ au arătat că tânărul a fost dus de părinți pe insula lui Epstein, când avea doar 10 ani.

Edward Juul Rød-Larsen, în vârstă de 25 de ani, a fost găsit mort la Oslo miercuri, potrivit ziarului norvegian Verdens Gang. Publicația susține că tânărul și-ar fi luat viața.

Edward Juul Rød-Larsen s-a sinucis

Diplomații Mona Juul și Terje Rød-Larsen, părinții lui Edward, sunt anchetați de autoritățile din Norvegia după ce numele lor au apărut în documente publicate de Departamentul de Justiție din SUA (DOJ).

Avocații celor doi au emis un comunicat de presă în legătură cu moartea fiului lor, Edward Juul Rød-Larsen. Părinții susțin că speculațiile privind legăturile lor financiare cu Epstein au fost un factor care ar fi contribuit la sinuciderea tânărului de 25 de ani.

„A specula asupra unor legături este atât iresponsabil, cât și nedemn. Sinuciderea este întotdeauna complexă. Nu există niciodată o singură explicație, o singură cauză, o singură vină”, au transmis avocații părinților.

Legătura diplomaților cu Epstein, motivul tragediei

Se pare că tânărul de 25 de ani a aflat că a fost dus de către părinții lui pe insula miliardarului american, despre care presa din SUA a scris că a fost prieten bun cu Donald Trump. Tânărul a decis să își ia viața la două zile după ce autoritățile din Norvegia și Franța au anunțat o anchetă comună de corupție care îi vizează pe cei doi.

„Se află în umbra unor luni de expunere publică care de mult nu mai este critică, ci a devenit suspicioasă, speculativă și, uneori, fără limite. O atenție mediatică ce nu i-a afectat doar pe doi părinți, ci i-a atras și pe copiii lor, fără voia lor, în mecanismul necruțător al spațiului public”, au scris avocații Thomas Skjelbred și John Christian Elden.

Økokrim (Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu) din Norvegia investighează dacă darurile, serviciile și sumele de bani primite de Rød-Larsen de la Epstein pot fi considerate mită. Aceștia investighează și o parte din cadourile pe care le-ar fi primit și copiii celor doi.

Cuplul și-a dus copiii pe insula Little Saint James

După ce s-a aflat de legătura cu Jeffrey Epstein, Mona Juul a fost nevoită să demisioneze din funcția de ambasador al Norvegiei în Iordania și Irak. Soțul ei, fost președinte al International Peace Institute, este acuzat de corupție gravă. Rød-Larsen a mai fost ministru și a deținut funcții înalte în cadrul ONU.

Cuplul și cei doi gemeni ai lor au vizitat insula controversată în 2011, când Edward și sora lui aveau aproape 10 ani. Informația a fost făcută publică după ce mai multe mail-uri ale lui Epstein au fost desecretizate și publicate online. Copiii nu au fost niciodată acuzați de vreo faptă ilegală și nu au fost anchetați.

În unul din ele, Rød-Larsen i-a mulțumit lui Epstein pentru invitație. A descris insula drept „complet unică” și adăugând: „Ne-a plăcut tuturor!” În același e-mail, el a mai scris: „Mona îți trimite un sărut”.

Copiii diplomaților au primit milioane de dolari

Potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție din SUA (DOJ), cei doi copii ai cuplului ar fi fost desemnați să primească 10 milioane de dolari de la Epstein după moartea lui, în 2019. Presa din Norvegia susține că nu au încasat niciodată acești bani și rămâne incert dacă îi vor primi vreodată. Terje a fost numit executor al testamentului lui Epstein în 2017, dar această decizie a fost revocată ulterior. Familia a declarat că a aflat despre testament din presă.

Cei doi diplomați au făcut parte din echipa care a facilitat Acordurile de la Oslo în anii ’90. Ambii au negat comiterea oricăror fapte ilegale.

„Părinții au nevoie acum de liniște. Liniște pentru a-și plânge copilul. Liniște pentru a avea grijă de ei înșiși. Liniște pentru a-i sprijini pe cei apropiați care au rămas. Acest lucru trebuie să cântărească mai mult decât audierile, mai mult decât anchetele, mai mult decât nevoia de noi unghiuri și titluri. Nu este o cerere de tăcere permanentă, ci un apel la decență în acest moment”, au mai transmis avocații celor doi, potrivit sursei citate.

