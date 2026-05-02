Horoscop rune azi, 2 mai 2026. Fehu inversată avertiează: o zodie va avea parte de obstacole și dificultăți

Horoscop rune azi, 2 mai 2026. Aceste pietre mistice sunt folosite de sute de ani și, în prezent, unii oameni încă se mai ghidează după ele. Cuvântul rună înseamnă „șoaptă” sau „secret sfânt” și fiecare simbol are un mesaj energetic diferit, care oferă ghidare intuitivă din lumea pe care nu o putem vedea. Află și tu, în rândurile următoare, ce ți-au prezis runele pentru ziua de sâmbătă!

Zodia Berbec – runa Mannaz (inversată)

Ziua decurge cu obstacole pentru tine. Ai impresia că cineva vrea să te rănească sau să te împiedice să îți duci planurile la bun sfârșit. Analizează situațiile bine și întoarce-te către tine însuți. Vei vedea că piedicile vin chiar din partea ta. Renunță la credințele care te blochează, care te țin pe loc și te împiedică să fii fericit, potrivit horoscope.com. Fii sincer cu tine și ziua o să fie mult mai bună!

Zodia Taur – runa Algiz

Ceva se schimbă în viața ta și asta nu îți cade bine, ba chiar te întoarce pe dos. Dar nu te debusola: orice lucru negativ este o deschidere de noi perspective. Este șansa să îți schimbi viața și să te bucuri de alte oportunități. Fii pe fază la tot ce se întâmplă, gândește bine și acționează. Este important să rămâi calm ca să iei cele mai corecte decizii.

Zodia Gemeni – runa Gebo

Parteneriatul este susținut în această zi. Dacă apar situații personale în viața ta, apelează la sfaturile jumătății tale. Își dorește mult să fie un real sprijin pentru tine, așa că nu te considera singur. Este bine să ai sprijin și un parteneriat de nădejde în viață. Cu toate astea, nu uita că fiecare om are nevoie și de puțină libertate în viața lui.

Zodia Rac – runa Odin

Soarta vrea să te testeze și ziua de sâmbătă vine cu o lecție. Ce trebuie să înveți? Cineva o să apară în viața ta, trimisă de karma. Orice se întâmplă, trebuie să cooperezi. Acceptă ce îți aduce soarta în cale și învață lecțiile de care sigur ai nevoie. Nu te opune karmei. Fii pregătit și curajos!

Zodia Leu – runa Laguz (inversată)

Te simți încordat, simți că nu mai poți. Nu forța lucrurile dacă vezi că nu ai reușite imediate. Poți irosi aiurea energia și asta dăunează stării psihice sau sănătății fizice. Nu sacrifica tot ce ai pentru o obsesie de moment. Poate este timpul să renunți la acel lucru pe care ți-l dorești, dar pe care nu îl poți obține. Nu toate lucrurile pe care le vrem ne sunt destinate!

Zodia Fecioară – runa Fehu (inversată)

Relațiile actuale și cele care par de viitor vor avea de suferit azi. Apar dificultăți și obstacole, situația devine neclară și acțiunile tale confuze. Nu te da bătut, continuă pe drumul tău. Nu lua decizii dacă nu ești 100% convins. Acționează după cum spune intuiția ta, nu gura lumii. Dacă simți că nu trebuie să faci ceva, nu o face!

Zodia Balanță – runa Thurisaz (inversată)

Acționează azi fără a te lăsa constrâns de forțe exterioare. Simți că îți este frică să înfrunți adevărul interior, dar trebuie să o faci. Doar așa vei avea claritate totală. Este timpul să îți pui ordine în viață, să înțelegi ceea ce se întâmplă și să nu te lași influențat de exterior. Adevărul pe care îl simți tu este mai important!

Zodia Scorpion – runa Algiz

Runa de azi simbolizează protecția. Mesajul ei spune că ți se oferă ghidare divină și protecție suplimentară. Tot ce trebuie să faci este să fii deschis, să ceri ajutorul și să îl accepți. Este bine să ai mai multă grijă de sănătatea ta fizică și spirituală. Trebuie să înveți să te protejezi mai bine de stresul din viața cotidiană.

Zodia Săgetător – runa Berkana

Berkana simbolizează vindecarea. Este timpul să faci pași către un nou început, un nou stil de viață. Trecutul trebuie să rămână în urmă, acolo unde îi este locul. Este timpul să privești spre viitor și să mergi mai departe, cu toată puterea ta. Ai grijă de tine mai mult, căci se prevăd noi începuturi pentru care trebuie să fii în stare optimă!

Zodia Capricorn – runa Ehwaz

Este timpul să faci pași înainte, este obligatoriu să te miști în altă direcție. Trebuie să acționezi mai mult cu inima, nu cu mintea, și să îți simți corpul mai mult. Trebuie să spui adevărul azi, dar și în viitor. Nu te teme că vei pierde oameni, ci vei cerne sita și vei rămâne doar cu prieteni de valoare. Vorbește din inimă cât de mult poți!

Zodia Vărsător – runa Wunjo (inversată)

Azi apare o situație complexă, ceva ce pare a fi o criză, dar nu trebuie să dramatizezi. Norii negri care vin spre tine au un scop. Trebuie să faci unele sacrificii, căci lucrurile nu stau pe loc. Ai nevoie de o schimbare majoră, de sobrietate și seriozitate. Nu te lăsa descurajat sau măcinat de îndoială. Ai nevoie să mergi prin întuneric pentru a ajunge la lumină!

Zodia Pești – runa Inguz

Azi se vor încheia unele capitole din viața ta, dar nu te teme: totul este spre binele tău. Renunți la vechi pentru a face loc noului în viața ta. Norocul îți va surâde și este momentul potrivit să renunți la lucrurile care te țin în urmă, încordat și nesigur. Este timpul să lucrezi la proiectele care stagnează și să încerci să le termini cât mai repede. Nu te apuca de lucruri noi până nu ești sigur că ai terminat tot ce ai început.

