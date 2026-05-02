Îl mai ții minte pe Laurențiu Vasioi din trupa Sweet Kiss? Cu ce se ocupă în prezent

Trupa Sweet Kiss s-a înființat în anul 1997 și din componența ei au făcut parte Irina Pavlenco, Nicoleta Afrodita Aneni și Laurențiu Vasioi. În 1998, rupea topurile cu piesele “Alin, Alin” și “Floare albastră”. Cu toate că au simțit gustul succesului și au rămas cu amintiri de neuitat, trupa s-a destrămat. Află ce mai face acum Laurențiu Vasioi, care a rămas în „umbra” showbiz-ului românesc, și cu ce se ocupă.

Sweet Kiss a fost una dintre trupele care au făcut furori înainte de anii 2000. Au avut trei albume de succes – Unde ești sâmbătă seara (1999), M-ai părăsit, nu-mi pasă și Alin, Alin (2000) – și au susținut numeroase concerte în România, unde fanii dansau și cântau alături de ei. Cu toate astea, succesul trupei nu a rezistat probei timpului și schimbării gustului muzical al publicului odată cu apariția MTV în România.

Îl ții minte pe Laurențiu Vasioi din trupa Sweet Kiss?

Din componența trupei de succes a făcut parte și Laurențiu Vasioi, vocea masculină din Sweet Kiss. Potrivit paginii sale de LinkedIn, este absolvent al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, unde a urmat cursurile în perioada 1994 – 1999, și deține o diplomă de licență în „Inginerie electrică, electronică și telecomunicații”.

În prezent este director general la MUSIK SOUND (MKS), funcție pe care o deține din ianuarie 2007. Potrivit sursei citate, firma se ocupă cu servicii profesionale de sunet, lumini, ecrane LED și închiriere de scenă, producție de evenimente online și streaming. Compania oferă soluții tehnice pentru evenimente precum: conferințe de presă, webinarii, workshopuri, petreceri online, gale, transmisiuni LIVE pe rețelele sociale (Facebook, Instagram, YouTube) sau pe orice platformă de videoconferință (ZOOM, Microsoft Teams, Vimeo, BlueJeans etc.).

Ultimele colaborări ale lui Laurențiu Vasioi au fost chiar cu Ziua Forțelor Terestre și publicația Andreei Esca – Alist Magazine.

Când și-a început Laurențiu Vasioi cariera

Potrivit LinkedIn, acesta și-a început cariera de compozitor încă din anul 1994, când a pornit ca freelancer. După care s-a extins ca proiectant de sunete pentru piese muzicale și reclame.

Pașii l-au dus către o carieră de succes în muzică și a ajuns să performeze în trupa Sweet Kiss din România. Laurențiu Vasioi a fost compozitor, cântăreț și inginer de sunet până la destrămarea formației.

Trupa Sweet Kiss s-a destrămat în 2004

Potrivit site-ului oficial, formația s-a destrămat în urmă cu 22 de ani. Fiecare dintre cei trei membri – Irina Pavlenco, Nicoleta Afrodita Aneni și Laurențiu Vasioi – au urmat cariere solo în muzică.

Cu toate acestea, cei trei cântăreți s-au reunit în 2016 și, în 2020, au lansat un single – „Verde garofiță”. Clipul a fost filmat în locuințele artiștilor, în timpul pandemiei. Muzica și versurile aparțin membrilor trupei Sweet Kiss.

„De multe ori am fost întrebată de ce trupa Sweet Kiss nu revine. Ei bine, acum mulţi ani, când am hotărât să mergem pe drumuri diferite, fiecare dintre noi ne-am orientat spre alte business-uri, dar tot în peisajul muzical. Eu şi Irina avem cariere solo, iar Laurențiu se ocupa de evenimente. Însă solicitările din partea organizatorilor de concerte tot veneau pentru Sweet Kiss, iar dorul de a mai cânta piesele de referinţă din perioada aceea ne-a făcut să luăm marea decizie. Da, Sweet Kiss s-a reunit în formula completa Nicoleta şi Irina si Laurențiu”, mărturisea Nicoleta în urmă cu 10 ani. „Pentru mine, perioada «Sweet kiss» a fost un stil de viaţă, alături de nişte oameni minunaţi. Când mă gândesc la trupă, mă gândesc la «familia Sweet Kiss». Atât de puternică a fost conexiunea între membrii ei. Drept să spun, abia aşteptăm momentul în care vom urca din nou pe scenă, interpretând piesele noastre consacrate. Ne-a unit mereu puterea de muncă, fapt pentru care, împreună cu colegii mei am hotărât că este momentul de a reveni. . Cu siguranţă vom stârni nostalgie în multe suflete”, a adăugat și Irina.

Discografia trupei Sweet Kiss

Albumul „Unde ești sâmbătă seara?”

Alin, Alin

Unde ești?

Viața mea

Spune tu ce gândești

Sexy

Nu ești lângă mine

Mama

Doar tu

Te vreau în viața mea

Ultimul sărut

Sâmbătă seara

Albumul „M-ai părăsit, nu-mi pasă”

M-ai părăsit, nu-mi pasă

Nu mă poți schimba

Aș vrea acum să vii

Spune-mi tu ce gândești

Plouă iar

Mereu aproape

Vrei să mă minți

Aș vrea acum să vii (RMX)

M-ai părăsit, nu-mi pasă (RMX)

Albumul „Alin, Alin”

Alin, Alin (Latino 2000)

Mă gândesc la tine

În ritm de latino

Floare albă, floare neagră

Te-am iubit

Party

Verde Garofiță – single lansat în 2020

