Alimentul consumat rar de români pe care Mihaela Bilic îl recomandă: „Ne ajută în lupta împotriva colesterolului”

Nutriționista Mihaela Bilic a vorbit pe contul său de Facebook despre un aliment consumat rar de români, dar care are numeroase beneficii. Aceasta susține că ne ajută la scăderea colesterolului și la menținerea sănătății cardiovasculare. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Alimentul despre care aceasta vorbește este orezul fermentat, un mod rar de preparare a acestei cereale în dieta românilor. Cu toate acestea, specialista în nutriție susține că are numeroase beneficii.

Orezul fermentat, alimentul consumat rar de români

Mihaela Bilic le-a vorbit românilor despre importanța consumului de orez fermentat. Se pare că acest mod de a consuma cereala are beneficii numeroase, mai ales când vine vorba de colesterol. Nutriționista susține că persoanele cu această afecțiune, dar și cele sedentare, ar trebui să introducă în alimentația lor orezul fermentat.

„Cine ne ajută în lupta împotriva colesterolului? Orezul fermentat! Colesterolul crescut este o problemă care «otrăvește» viața multora dintre noi, mai ales că vine la pachet cu o mulțime de restricții alimentare. Ei bine, nu dieta fără grăsimi scade colesterolul; mai eficientă este mișcarea, efortul fizic. Iar dacă sunteți sedentari, aflați că orezul ajută. Dar nu orice orez, ci orezul fermentat”, începe mesajul postat pe Facebook.

Cum se obține orezul fermentat

Orezul fermentat se obține cu ajutorul unei ciuperci microscopice numite Monascus purpureus. Din acest proces rezultă drojdia roșie de orez, care se folosește de secole în medicina tradițională chineză. Are numeroase beneficii în sănătatea cardiovasculară și cea digestivă.

„Drojdia roșie de orez este un produs folosit de secole în China, atât ca aliment, cât și ca medicament. Se obține prin fermentarea orezului în prezența unei ciuperci microscopice numite Monascus purpureus, iar procedeul datează din jurul anilor 800 î.Hr. În timpul fermentației controlate, orezul își schimbă culoarea din alb în roșu, de unde și numele de drojdie roșie de orez”, mai spune Mihaela Bilic.

La ce este bună drojdia roșie de orez

Potrivit nutriționistei, drojdia roșie de orez este cunoscută sub numele de „koji” în cultura japoneză. A fost folosită ca tratament pentru reglarea digestiei, în fabricarea vinului sau a unor sosuri. Mai poate fi folosită și ca agent de colorare

„În cultura japoneză, această drojdie se numește «koji». Din timpuri străvechi, a fost folosită pentru producerea vinului și a diverselor sosuri, ca agent de colorare sau ca medicament pentru reglarea digestiei și a circulației sângelui. În anii ’70, drojdia roșie de orez a intrat în atenția cercetătorilor americani și japonezi, care au descoperit că aceasta are în compoziție statine naturale. A fost făcută comparația între lovastatin – substanța activă din medicamente, care scade eficient colesterolul – și monacolina K – substanța activă din ciuperca Monascus, folosită în procesul de fermentare a orezului. Cercetările au demonstrat că cele două tipuri de statine sunt identice, singura diferență fiind că cea din monacolina K este obținută doar din culturi naturale”, susține specialista pe Facebook.

Drojdia roșie de orez și colesterolul

Mihaela Bilic mai adaugă și că această drojdie obținută în urma fermentării orezului acționează asupra enzimei HMG, responsabilă de producerea colesterolului la nivel hepatic. Îi blochează activitatea și duce la scăderea nivelului de LDL. În plus, studiile arată că această drojdie ajută și la creșterea colesterolului bun, HDL, în organism. Acest lucru ajută ca LDL să ajungă la ficat, de unde este apoi eliminat complet din organism.

„Ce efect are drojdia roșie de orez asupra colesterolului? Colesterolul este o substanță esențială pentru organism și este produs de către ficat în urma unui proces enzimatic, la baza căruia se află enzima HMG reductază. Drojdia roșie de orez are drept țintă această enzimă, îi blochează activitatea și determină scăderea nivelului de LDL-colesterol în sânge. Mai mult decât atât, drojdia roșie de orez determină creșterea fracției de HDL («colesterolul bun»), care transportă colesterolul rău (LDL) la ficat, unde va fi procesat și eliminat prin intermediul bilei”, a mai adăugat Mihaela Bilic.

Efectele drojdiei de orez, demonstrate științific

Potrivit specialistei, există numeroase studii clinice în care s-au monitorizat efectele pe care le are drojdia roșie de orez asupra colesterolului. Persoanele care au urmat un tratament cu astfel de suplimente timp de 3 luni au avut un nivel mai scăzut al colesterolului cu 15-20%.

„Drojdia roșie de orez a devenit un supliment alimentar eficient în lupta împotriva colesterolului, fără efectele adverse ale medicamentelor de sinteză. Monacolina K este un compus activ natural, cu structură și acțiune asemănătoare cu statinele. Studiile clinice arată rezultate spectaculoase: o scădere de 15–20% a nivelului de colesterol după 2–3 luni de tratament — orezul fermentat îi vine de hac colesterolului.”

Ce compoziție chimică are această drojdie

Potrivit specialiștilor, drojdia rezultată după fermentarea orezului cu ciuperca Monascus purpureus ar conține:

Monacoline, în special monacolina K – este un inhibitor al sintezei de colesterol

Pigmenți naturali: monascină și rubropunctatină (ei dau culoarea roșie) – sunt antioxidanți și antiinflamatori

Acizi grași nesaturați (oleic, linoleic) – ajută la sănătatea cardiovasculară

Fitosteroli (campesterol, sitosterol) – reduc colesterolul

Isoflavone și compuși cu potențial antioxidant

Aminoacizi și peptide bioactive – au rol imunomodulator

CITEȘTE ȘI:

Cum bea Mihaela Bilic ginul tonic în zilele toride de vară? Calculul simplu și alegerea care reduce numărul de calorii

Băutura-minune pentru mahmureală, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Ajută ficatul să elimine alcoolul mai repede din sistem”