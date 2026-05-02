Alimentul consumat rar de români pe care Mihaela Bilic îl recomandă: „Ne ajută în lupta împotriva colesterolului"

De: Irina Maria Daniela 02/05/2026 | 06:40
Nutriționista Mihaela Bilic a vorbit pe contul său de Facebook despre un aliment consumat rar de români, dar care are numeroase beneficii. Aceasta susține că ne ajută la scăderea colesterolului și la menținerea sănătății cardiovasculare. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Alimentul despre care aceasta vorbește este orezul fermentat, un mod rar de preparare a acestei cereale în dieta românilor. Cu toate acestea, specialista în nutriție susține că are numeroase beneficii.

Orezul fermentat, alimentul consumat rar de români

Mihaela Bilic le-a vorbit românilor despre importanța consumului de orez fermentat. Se pare că acest mod de a consuma cereala are beneficii numeroase, mai ales când vine vorba de colesterol. Nutriționista susține că persoanele cu această afecțiune, dar și cele sedentare, ar trebui să introducă în alimentația lor orezul fermentat.

„Cine ne ajută în lupta împotriva colesterolului? Orezul fermentat!

Colesterolul crescut este o problemă care «otrăvește» viața multora dintre noi, mai ales că vine la pachet cu o mulțime de restricții alimentare. Ei bine, nu dieta fără grăsimi scade colesterolul; mai eficientă este mișcarea, efortul fizic. Iar dacă sunteți sedentari, aflați că orezul ajută. Dar nu orice orez, ci orezul fermentat”, începe mesajul postat pe Facebook.

Cum se obține orezul fermentat

Orezul fermentat se obține cu ajutorul unei ciuperci microscopice numite Monascus purpureus. Din acest proces rezultă drojdia roșie de orez, care se folosește de secole în medicina tradițională chineză. Are numeroase beneficii în sănătatea cardiovasculară și cea digestivă.

„Drojdia roșie de orez este un produs folosit de secole în China, atât ca aliment, cât și ca medicament. Se obține prin fermentarea orezului în prezența unei ciuperci microscopice numite Monascus purpureus, iar procedeul datează din jurul anilor 800 î.Hr. În timpul fermentației controlate, orezul își schimbă culoarea din alb în roșu, de unde și numele de drojdie roșie de orez”, mai spune Mihaela Bilic.

Cum arată orezul fermentat și ce beneficii are? Sursa foto: Shutterstock

La ce este bună drojdia roșie de orez

Potrivit nutriționistei, drojdia roșie de orez este cunoscută sub numele de „koji” în cultura japoneză. A fost folosită ca tratament pentru reglarea digestiei, în fabricarea vinului sau a unor sosuri. Mai poate fi folosită și ca agent de colorare

„În cultura japoneză, această drojdie se numește «koji». Din timpuri străvechi, a fost folosită pentru producerea vinului și a diverselor sosuri, ca agent de colorare sau ca medicament pentru reglarea digestiei și a circulației sângelui.

În anii ’70, drojdia roșie de orez a intrat în atenția cercetătorilor americani și japonezi, care au descoperit că aceasta are în compoziție statine naturale. A fost făcută comparația între lovastatin – substanța activă din medicamente, care scade eficient colesterolul – și monacolina K – substanța activă din ciuperca Monascus, folosită în procesul de fermentare a orezului. Cercetările au demonstrat că cele două tipuri de statine sunt identice, singura diferență fiind că cea din monacolina K este obținută doar din culturi naturale”, susține specialista pe Facebook.

Drojdia roșie de orez și colesterolul

Mihaela Bilic mai adaugă și că această drojdie obținută în urma fermentării orezului acționează asupra enzimei HMG, responsabilă de producerea colesterolului la nivel hepatic. Îi blochează activitatea și duce la scăderea nivelului de LDL. În plus, studiile arată că această drojdie ajută și la creșterea colesterolului bun, HDL, în organism. Acest lucru ajută ca LDL să ajungă la ficat, de unde este apoi eliminat complet din organism.

„Ce efect are drojdia roșie de orez asupra colesterolului? Colesterolul este o substanță esențială pentru organism și este produs de către ficat în urma unui proces enzimatic, la baza căruia se află enzima HMG reductază. Drojdia roșie de orez are drept țintă această enzimă, îi blochează activitatea și determină scăderea nivelului de LDL-colesterol în sânge.

Mai mult decât atât, drojdia roșie de orez determină creșterea fracției de HDL («colesterolul bun»), care transportă colesterolul rău (LDL) la ficat, unde va fi procesat și eliminat prin intermediul bilei”, a mai adăugat Mihaela Bilic.

Efectele drojdiei de orez, demonstrate științific

Potrivit specialistei, există numeroase studii clinice în care s-au monitorizat efectele pe care le are drojdia roșie de orez asupra colesterolului. Persoanele care au urmat un tratament cu astfel de suplimente timp de 3 luni au avut un nivel mai scăzut al colesterolului cu 15-20%.

„Drojdia roșie de orez a devenit un supliment alimentar eficient în lupta împotriva colesterolului, fără efectele adverse ale medicamentelor de sinteză. Monacolina K este un compus activ natural, cu structură și acțiune asemănătoare cu statinele. Studiile clinice arată rezultate spectaculoase: o scădere de 15–20% a nivelului de colesterol după 2–3 luni de tratament — orezul fermentat îi vine de hac colesterolului.”

Ce compoziție chimică are această drojdie

Potrivit specialiștilor, drojdia rezultată după fermentarea orezului cu ciuperca Monascus purpureus ar conține:

  • Monacoline, în special monacolina K – este un inhibitor al sintezei de colesterol
  • Pigmenți naturali: monascină și rubropunctatină (ei dau culoarea roșie) – sunt antioxidanți și antiinflamatori
  • Acizi grași nesaturați (oleic, linoleic) – ajută la sănătatea cardiovasculară
  • Fitosteroli (campesterol, sitosterol) – reduc colesterolul
  • Isoflavone și compuși cu potențial antioxidant
  • Aminoacizi și peptide bioactive – au rol imunomodulator

CITEȘTE ȘI:

Cum bea Mihaela Bilic ginul tonic în zilele toride de vară? Calculul simplu și alegerea care reduce numărul de calorii

Băutura-minune pentru mahmureală, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Ajută ficatul să elimine alcoolul mai repede din sistem”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune
Știri
Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune
TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online
Știri
TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film...
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Gandul.ro
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani,...
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, ținut secret aproape șapte ani într-un tribunal din New York
Adevarul
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey...
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Mediafax
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
Click.ro
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu...
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
go4it.ro
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care...
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Gandul.ro
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc ...
Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc din reluările serialului
Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune
Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune
TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online
TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online
Îl mai ții minte pe Laurențiu Vasioi din trupa Sweet Kiss? Cu ce se ocupă în prezent
Îl mai ții minte pe Laurențiu Vasioi din trupa Sweet Kiss? Cu ce se ocupă în prezent
Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul ...
Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?”
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere
Vezi toate știrile