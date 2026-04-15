Acasă » Știri » 7 ani de mister în cazul Caracal. Ce s-a descoperit despre Luiza Melencu

De: Denisa Crăciun 15/04/2026 | 17:56
Acum șapte ani un caz îngrozitor a șocat întreaga noastră țară. Este vorba despre Luiza Melencu, fata care a fost răpită de Gheorghe Dincă. Ea nu a mai fost văzută niciodată, iar tragicul incident a lăsat semne de întrebare despre siguranța oamenilor. Acum doi ani, o femeie a făcut o declarație uluitoare despre tânără.

Luiza Melencu a fost răpită acum șapte ani, pe când avea doar 19 ani. Aceasta s-a urcat în mașina lui Gheorghe Dincă, după ce aștepta ca cineva să oprească la ocazie pentru a o duce în localitatea în care locuia. Bărbatul este acuzat că ar fi agresat-o sexual, iar apoi ar fi ucis-o. Cu toate acestea, rămășițele sale nu au fost găsite nici până astăzi. Din acest motiv, familia fetei speră în continuare că este în viață. În plus, în urmă cu doi ani, s-a descoperit un detaliu uluitor.

Cazul din Caracal a înfiorat pe toată lumea. Acum șapte ani, un incident tragic a avut loc în localitate. Totul a pornit de la faptul că Luiza Melencu, o fată de doar 19 ani a fost răpită de Gheorghe Dincă. Ea a fost supusă mai multor violențe, iar apoi ar fi fost ucisă, după cum a declarat chiar agresorul. Polițiștii care au ajuns la casa bărbatului nu au descoperit rămășițele Luizei. Acest lucru a condus la un mister pentru că mulți cred că fata ar fi, de fapt, în viață. Ba mai mult, că ar fi fost dusă în străinătate de aliații lui Dincă. Familia speră în continuare că fata lor ar trăi și își doresc ca la un moment dat să se întoarcă acasă.

Chiar dacă Luiza nu a mai fost văzută niciodată, acum doi ani, o femeie a transmis pe pagina sa de Facebook că ar fi văzut-o pe tânără. Ea a declarat că fata observată se afla într-un cartier din București.

Ferentari și acum cred ca doi ani era o fată cu un copil în brațe și un băiat cu o mașină neagră cu geamuri fumurii, acea fată semăna izbitor cu Luiza. Se uita atât de atentă la mine, s-au urcat în mașină și au plecat!, a spus femeia.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi

Cererile lui Gheorghe Dincă din spatele gratiilor. „Monstrul din Caracal” se plânge de condițiile din detenție

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize
Știri
Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize
Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul
Știri
Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la...
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și...
Parteneri
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Click.ro
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
go4it.ro
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize
Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize
Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul
Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul
Dragostea plutește în aer! Naba Salem și Cătălin Brînză, imagini care topesc inimile
Dragostea plutește în aer! Naba Salem și Cătălin Brînză, imagini care topesc inimile
Noi probleme pentru Kanye West. Un concert al artistului, programat la Marsilia, a fost amânat de autorități
Noi probleme pentru Kanye West. Un concert al artistului, programat la Marsilia, a fost amânat de autorități
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază ...
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Motivul pentru care Andreea Corb nu a petrecut Paştele în familie: “A fost foarte important pentru ...
Motivul pentru care Andreea Corb nu a petrecut Paştele în familie: “A fost foarte important pentru mine să-mi ofer ce aveam eu nevoie”
Vezi toate știrile