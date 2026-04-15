7 ani de mister în cazul Caracal. Ce s-a descoperit despre Luiza Melencu

Acum șapte ani un caz îngrozitor a șocat întreaga noastră țară. Este vorba despre Luiza Melencu, fata care a fost răpită de Gheorghe Dincă. Ea nu a mai fost văzută niciodată, iar tragicul incident a lăsat semne de întrebare despre siguranța oamenilor. Acum doi ani, o femeie a făcut o declarație uluitoare despre tânără.

Luiza Melencu a fost răpită acum șapte ani, pe când avea doar 19 ani. Aceasta s-a urcat în mașina lui Gheorghe Dincă, după ce aștepta ca cineva să oprească la ocazie pentru a o duce în localitatea în care locuia. Bărbatul este acuzat că ar fi agresat-o sexual, iar apoi ar fi ucis-o. Cu toate acestea, rămășițele sale nu au fost găsite nici până astăzi. Din acest motiv, familia fetei speră în continuare că este în viață. În plus, în urmă cu doi ani, s-a descoperit un detaliu uluitor.

Ce s-a aflat despre Luiza Melencu

Cazul din Caracal a înfiorat pe toată lumea. Acum șapte ani, un incident tragic a avut loc în localitate. Totul a pornit de la faptul că Luiza Melencu, o fată de doar 19 ani a fost răpită de Gheorghe Dincă. Ea a fost supusă mai multor violențe, iar apoi ar fi fost ucisă, după cum a declarat chiar agresorul. Polițiștii care au ajuns la casa bărbatului nu au descoperit rămășițele Luizei. Acest lucru a condus la un mister pentru că mulți cred că fata ar fi, de fapt, în viață. Ba mai mult, că ar fi fost dusă în străinătate de aliații lui Dincă. Familia speră în continuare că fata lor ar trăi și își doresc ca la un moment dat să se întoarcă acasă.

Chiar dacă Luiza nu a mai fost văzută niciodată, acum doi ani, o femeie a transmis pe pagina sa de Facebook că ar fi văzut-o pe tânără. Ea a declarat că fata observată se afla într-un cartier din București.

Ferentari și acum cred ca doi ani era o fată cu un copil în brațe și un băiat cu o mașină neagră cu geamuri fumurii, acea fată semăna izbitor cu Luiza. Se uita atât de atentă la mine, s-au urcat în mașină și au plecat!, a spus femeia.

