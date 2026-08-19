Vlad Ghermănescu de la Insula Iubirii s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Antena 1

Vlad Ghermănescu s-a căsătorit. Fosta ispită a sezonului 7 de la „Insula Iubirii” și-a unit recent destinul cu femeia pe care o iubește. Evenimentul a fost unul plin de emoție, iar cei doi au avut aproape oamenii dragi, familia și prietenii, care au sărbătorit alături de ei această zi specială.

Tânărul se numără printre ispitele masculine ale sezonului 7 „Insula Iubirii”. După ce, la începutul acestui an, Vlad și-a cerut iubita de soție, acum se pare că cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit civil.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Cum a arătat cel mai important eveniment din viața fostei ispite

Vlad Ghermănescu a publicat fotografii care surprind momentul special în care el și Denisa și-au unit destinele și au devenit, oficial, o familie. Imaginile postate de fosta ispită surprind atmosfera emoționantă din ziua cununiei civile.

Tânărul și partenera sa au trăit clipe pline de emoție în ziua în care și-au oficializat relația. Cei doi au fost fotografiați la ieșirea din sediul Stării Civile, ținând în mâini certificatul care le confirmă statutul de soț și soție. Fericiți și zâmbitori, proaspeții căsătoriți au părut copleșiți de bucuria momentului.

Pentru această ocazie specială, Denisa a ales o ținută albă, cu un design discret și elegant. Rochia, prevăzută cu o despicătură îndrăzneață pe picior, i-a accentuat silueta. Vlad a mers pe un look rafinat și a purtat un costum în nuanțe deschise, potrivit pentru ceremonia civilă.

Alături de cei doi îndrăgostiți au fost prezenți și Cristina Rancov și Iulian Clonț, concurenți din același sezon al emisiunii, cu care Vlad Ghermănescu a legat o strânsă relație de prietenie. Totodată, Cristina a fost cea care a postat pe contul său de Instagram videoclipul emoționant de la nunta fostei ispite.

Cununia civilă a reprezentat pentru Vlad Ghermănescu începutul unei etape importante din viața sa. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” și-a oficializat relația cu Denisa. Bărbatul pare acum mai fericit ca niciodată alături de femeia care i-a cucerit inima.

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