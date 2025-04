Ce pensie COLOSALĂ are Nelson Mondialu din partea Ungariei! Vrea să își vândă apartamentul și să plece la Budapesta

Nelson Mondialu are de gând să își schimbe radical viața. Cel mai controversat personaj din Cluj Napoca și-a pus apartamentul la vânzare și vrea să se mute definitiv în Budapesta. Interlopul primește o pensie colosală de la statul maghiar.

Se poate spune că Nelson Mondialu și-a câștigat reputația fiind considerat unul dintre cele mai controversate personaje din mediul online. Acesta s-a făcut remarcat datorită aparițiilor sale extravagante și replicilor memorabile care s-au viralizat rapid.

Ce pensie primește Nelson Mondialu de la statul maghiar

De data aceasta, tatăl lui Livian Pop, fostul câștigător de la Puterea Dragostei, are de gând să treacă la treburi mai serioase. Vrea să își vândă apartamentul din Cluj Napoca și să se mute definitiv în Ungaria. Nelson Mondialu și-a pus locuința la vânzare pentru o sumă destul de mare: 700.000 de euro. Acesta consideră că suma cerută pe apartament nu este deloc mare, mai ales că a investit destul de mulți bani în el.

”Îl vând pentru că mă mut din România, în Budapesta! Definitiv. Avem casă la țară, dar acolo o să venim așa, ca și olandezii, ca și nemții într-un fel de vacanță. Am zis că nu mai are rost să stăm în România.

În Ungaria facem și actele pentru a pleca în America, ăia pot să plece, noi nu putem pleca. Eu deja exersez limba engleză și vorbesc mai stricat românește. Deocamdată s-au interesat doar ăștia care se ocupă cu imobiliarele, agențiile, să rupă din preț și să câștige ei mai mult.

La mine pe tavan se vede ca în oglindă, cum au unii oglinzi venețiene. Eu am mobilat, tot, tot. Iau doar tablourile și hainele. Las și veselă Versace, ăștia nu își dau seama ce vorbesc. 700.000 cer”, a declarat, în stilul său spumos, Nelson Mondialu, pentru fanatik.

Acesta a dezvăluit că țara în care se va muta nu a fost aleasă la întâmplare. Nelson Mondialul primește de la statul maghiar o pensie anuală în valoare de 250.000 de euro. Veniturile i-au revenit în anii 90, atunci când a fost atacat într-o răfuială. De atunci, acesta primește o pensie de handicap.

„La Budapesta sunt pensionar. Am o pensie anuală de 250.000 de euro, pentru că eu am suferit acolo un accident, prin 1996-1997. Am avut un accident și, după vreo 6-7 ani, mi s-a acordat o pensie de… cum ar veni, handicap. Am fost atacat cu hârlețul, cu lopata, zici că eram la Răscoală. Am bani. Să nu credeți că eu nu mă mut până nu vând apartamentul. Eu vreau să iau apartament și la Budapesta. Nu pot să merg acolo să stau la hotel.

Poate un Intercontinental, un Hilton, ceva acolo, trebuie să las impresie bună. Eu vorbesc maghiară foarte bine. Eu nu stau după banii pe care o să îi primesc pe apartamentul din Cluj. Eu cu pensia mea de acolo pot să iau și prin bancă, garantez, dar cine știe, nu vreau prin bancă, că poate se închid băncile, nu se știe ce urmează”, a mai spus Nelson Mondialu.