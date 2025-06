Viața nevăzută a unui fotbalist de milioane! Cristi Manea a trecut prin depresie, scandaluri și o moarte care l-a devastat: ”Mi-a fost foarte greu! Am primit o forță divină”

Fotbalistul Rapidului, Cristi Manea a dezvăluit secretele unei vieți pline de sacrificii, alături de familia care a făcut totul ca el să poarte cu mândrie tricoul echipei naționale! Tată iubitor de două fetițe, Manea a povestit cum jonglează cu greu între antrenamente, cantonamente și timpul petrecut acasă, dar și cum pasiunea lui pentru sneakerși îi colorează viața. Nu a ezitat să le dea replica criticilor și să recunoască unde a căzut în capcana scandalului care i-a zdruncinat cariera în momentul controversatului transfer în Cipru!

Cristi Manea a cunoscut gloria, dar și durerea: accidentări grele, scandaluri și pierderea tatălui la doar 18 ani. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fotbalistul Rapidului vorbește despre sacrificii, familie și adevărul din spatele tricoului naționalei.

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o accidentare grea și ai ratat EURO 2024, deși ai jucat în preliminarii. Ce te-a durut mai tare: accidentarea sau absența din lot?

Cristi Manea: Fiecare jucător își dorește să joace la un campionat european de seniori, mai ales că eu am avut experiența de Under 21 din Italia unde am făcut o figură frumoasă. Asta este viața, ăsta este fotbalul, am avut o accidentare atunci, am revenit. Au fost niște probleme la club, la CFR Cluj, de aceea nu a mers. Privesc cu optimism înainte și sper să joc la alt campionat european sau mondial.

CANCAN.RO: Crezi că lumea din afară judecă prea ușor viața de fotbalist? Ce ți-ai dori să înțeleagă suporterii despre ce e în spatele acestui sport? Ce le spui celor care-i critică pe fotbaliști?

Cristi Manea: Este de 20 de ori mai greu în teren decât în afara lui. Mi-aș dori ca cei care comentează negativ să fie cel puțin 5 minute în pielea noastră într-un meci oficial și își vor schimba cu mult tot ce spun.

CANCAN.RO: Ai fost la un moment dat în centrul unei scandal legat de transferul tău din fotbalul românesc în Cipru. Cum te-ai simțit atunci?

Cristi Manea: Eu am fost un copil atunci. Eram minor. Familia mea a semnat, tatăl meu cu mama mea. M-am simțit superdezamăgit pentru că aveam alte așteptări unde trebuia să ajung față de unde am ajuns și pentru un copil așa tânăr ce avea așteptări să ajungă la un club mare și să te ducă la polul opus e o dezamăgire cumplită. Mă bucur că am reușit să trec peste și asta m-a motivat să arăt tuturor că pot.

CANCAN.RO: Ți-ai pierdut tatăl la doar 18 ani. Cât de greu ți-a fost?

Cristi Manea: Mi-a fost foarte greu. Când s-a întâmplat lucrul acest am simțit că am primit o forță divină, nu pot să o explic. Am devenit mult mai puternic.

CANCAN.RO: Ai spus că de când o cunoști pe Irina nu mai cazi în depresie. Ce poți spune despre asta?

Cristi Manea: Eu cred că asta lipsește în fotbal în general. Nu avem niște oameni specializați care să vorbească cu noi mai ales când ești tânăr și nu ai experiență și nu știi multe lucruri. Chiar ar ajuta foarte mult. Eu sunt sută la sută convins că cei din afară, cluburile mari, au sigur oameni specializați să vorbească cu tine, să te motiveze zi de zi. Mai ales când ești tânăr te fură peisajul, nu știu…Ar trebui să se aducă și la noi în fotbal niște oameni specializați pentru că ar ridica nivelul.

CANCAN.RO: Ai o familie frumoasă, ai două fetițe. Cum reușești să le oferi echilibru în ciuda programului aglomerat?

Cristi Manea: Chiar ele mi-au oferit echilibru! Sunt mândru, chiar asta mi-am dorit, să fiu tată tânăr. Este foarte bine când ai copii, că ai unde să vii acasă.

,,Tata și mama și-au vândut verighetele ca să îmi ia ghete”

CANCAN.RO: Am auzit că ești pasionat de colecționat sneakerși. Câte perechi ai și care este cea mai scumpă dintre ele?

Cristi Manea: Când eram mic, nu aveam prea multe. Țin minte că nici ghete de fotbal nu aveam. Aveam o pereche și tatăl meu s-a împrumutat la bancă să… Adică și-au vândut verighetele prima oară să îmi ia ghete și m-am simțit așa… Atunci mi-am dat eu seama că am ceva talent și sunt ambițios pentru că ei au văzut ceva în mine. Au riscat cam totul ca eu să ajung cineva. Cum nu avema când nu eram mic, am început să îmi cumpăr cât mai mulți.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare investiție pe care ai făcut-o de când ai început să câștigi bani din fotbal? În ce ai vrea să investești banii, în ce ai investit până acum?

Cristi Manea: Tot ce se declară în presă e total fals. Viața de fotbalist e scurtă și noi trebuie să investim banii ca și cum să ne ajungă toată viața, după ce ne lăsăm de fotbal.

CANCAN.RO: Ai investit în imobiliare?

Cristi Manea: În imobiliare, da. Plus că eu am familia cu fetițele, am doi frați gemeni, am grijă de toată lumea. Mama mea este încă în viață. Trebuie să fiu capul tuturor, al familiei.

CANCAN.RO: Dacă mâine te-ai lăsa de fotbal, care crezi că este abilitatea sau domeniul în care ai excela cu adevărat și ce ți-ar plăcea să faci?

Cristi Manea: Nu m-am gândit niciodată să renunț. Clar voi juca cât mă vor duce picioarele. Este clar că noi fotbaliștii, mai ales noi care suntem și internaționali, avem un avantaj mare, așa cred eu. E păcat să nu încerci după aceea în fotbal, pentru că avem destul de multe cunoștințe despre fotbal. Am lucrat cu destul de mulți antrenori, am trecut prin multe chestii și eu cred că un jucător de fotbal are șanse mult mai mari să devină antrenor sau nu știu, ceva într-un club decât un om normal.

,,Am fost șocat după crima Teodorei. Nu mai intră oricine „

CANCAN.RO: Locuiești în același complex comercial în care s-a produs crima Teodorei Marcu. Ce reacție ai avut când ai auzit?

Cristi Manea: E clar că te șochează în 2025 să se întâmple așa ceva, nu neapărat că s-a întâmplat în acel complex rezidențial. Că s-a întâmpat acolo, asta trebuie să fie un semnal și mai mare de alarmă pentru oameni, pentru că acolo cât de cât e un complex rezidențial și e cât de cât controlat, dar se putea întâmpla la un bloc normal, unde nu avem pază sau … E incredibil și păcat că există așa oameni! Eu nu pot să concep așa ceva, eu am rămas șocat!

CANCAN.RO: Te temi pentru siguranța ta?

Cristi Manea: Nu mă tem pentru siguranța nimănui, pentru că nu cred că acum în ultima perioadă, tot am trecut pe acolo, sunt controale mult mai amănunțite. Nu mai intră oricine. E incredibil ce s-a întâmplat. Eu am rămas șocat. Plus că am și văzut-o pe fata aceea de câteva ori pe acolo.

CANCAN.RO: Ai vorbit cu ea?

Cristi Manea: Nu, nu, nu! Nu ne cunoșteam, doar am văzut-o.

