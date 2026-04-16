Ella Vișan și-a asumat relația cu Răzvan Kovacs: ”Da, sunt cu el”

Ella Vișan nu se mai ascunde. Ea a confirmat oficial relația cu Răzvan Kovacs, după o perioadă în care au existat numeroase speculații în presă privind o posibilă idilă între cei doi. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a ales să lămurească situația chiar prin intermediul rețelelor de socializare. Acolo a transmis un mesaj clar.

Blondina s-a afișat zâmbitoare și vizibil într-o stare bună, semn că traversează o perioadă fericită din punct de vedere personal. Cu toate acestea, a subliniat că nu își dorește să alimenteze și mai mult subiectul. Motivul principal este pentru că tema este deja intens discutată în mediul online, mai ales în contextul despărțirii recente a lui Răzvan de Ema Oprișan.

Ella a ținut să precizeze că îl apreciază profund pe actualul ei partener. Ea vrea să gestioneze această relație cu discreție, având în vedere situația delicată prin care acesta a trecut în ultima perioadă, inclusiv faptul că are un copil din relația anterioară.

„Pentru mine, Răzvan este un om extraordinar de bun. Din respect față de el și față de situația curentă, îmi doresc ca unele lucruri să rămână în discreție. Nu sunt aici să demonstrez nimic. În continuare voi rămâne aceeași Ella, la fel de zăpăcită și la fel de sinceră și transparentă cu voi”, a declarat Ella, în mediul online.

Ella Vișan, îndrăgostită până peste cap

Mai mult, într-o altă postare, aceasta a recunoscut că trăiește o poveste de dragoste intensă, care i-a schimbat complet planurile pentru anul 2026. Dacă inițial își propusese să se concentreze pe carieră și pe partea financiară, sentimentele au făcut-o să își regândească prioritățile.

Surse din mediul online și din apropierea celor doi susțin că relația ar fi început discret, la scurt timp după separarea lui Răzvan, dar s-a consolidat rapid. De altfel, aparițiile lor recente și mesajele postate sugerează că lucrurile au evoluat într-un ritm accelerat.

Povestea a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor emisiunii „Insula Iubirii”. Asta pentru că îi implică pe doi foști concurenți cunoscuți. În timp ce unii privesc relația ca pe un nou început firesc, alții consideră că momentul ales ridică semne de întrebare, având în vedere despărțirea recentă de Ema Oprișan.

