Părăsită cu 2 copii, Ema spune adevărul despre relația dintre Răzvan și Ella: ”A făcut-o în ultimul hal”

Ema Oprișan traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, după despărțirea de Răzvan Kovacs, bărbatul alături de care a trăit o relație de lungă durată și cu care are o fetiță pe nume Luna. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” se confruntă nu doar cu separarea în sine, ci și cu faptul că fostul partener și-a refăcut rapid viața amoroasă, chiar cu o altă fostă participantă a aceluiași show.

La mai bine de o lună de la momentul în care au decis să meargă pe drumuri separate, detaliile din culisele relației lor continuă să iasă la iveală. Ema și Răzvan au avut, de-a lungul timpului, o relație marcată de suișuri și coborâșuri. Însă, de fiecare dată au reușit să depășească momentele tensionate și să rămână împreună. De această dată, însă, lucrurile nu au mai putut fi reparate, iar cei doi au ajuns la divorț, punând punct definitiv poveștii lor.

Ceea ce a surprins cel mai mult a fost însă rapiditatea cu care Răzvan Kovacs a trecut peste separare. La scurt timp după despărțire, acesta și-a oficializat relația cu Ella Vișan, cunoscută și ea publicului din cadrul emisiunii „Insula Iubirii”. Aparițiile celor doi împreună și confirmarea relației au stârnit numeroase reacții. Asta mai ales în rândul celor care le-au urmărit povestea încă de la început.

Ema Oprișan a reacționat dur

În tot acest context, Ema Oprișan nu a rămas indiferentă și a ales să reacționeze public. În cadrul unui live pe TikTok, aceasta a vorbit deschis despre situație și a făcut dezvăluiri neașteptate despre trecutul fostului său partener. Ea a explicat modul în care acesta o percepea pe actuala lui iubită, înainte de a forma un cuplu.

Vizibil afectată de cele întâmplate, Ema a susținut că Răzvan avea, în trecut, o părere negativă despre Ella Vișan. El a criticat-o inclusiv pentru aspectul fizic și pentru modul în care se îngrijește. Declarațiile făcute de aceasta au atras rapid atenția și au stârnit controverse în mediul online.

„Când ai o relație în care ați fost împreună și el pleacă, care are nevoie de independență și se pune pe primul loc, și apare Ela, Ela pe care el a făcut-o în ultimul hal, și la clinică, și cum arată, și cum ce păr are, și cum miroase, și cum multe altele”, a declarat Ema Oprișan.

Reacțiile din partea fanilor nu au întârziat să apară. În timp ce unii o susțin pe Ema Oprișan și consideră că aceasta a fost nedreptățită, alții sunt de părere că fiecare are dreptul să își refacă viața după o despărțire.

