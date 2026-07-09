Margaret Qualley și Jack Antonoff și-au spus adio după 3 ani de mariaj

Margaret Qualley și Jack Antonoff au decis să meargă pe drumuri separate după aproape trei ani de căsnicie. Deși au fost considerați unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri de la Hollywood, relația lor ar fi trecut prin mai multe dificultăți în ultima perioadă, iar în cele din urmă cei doi au ales să se despartă.

Actrița și producătorul muzical și-au început povestea de dragoste în 2021. Relația a evoluat rapid, iar în 2022 s-au logodit. Un an mai târziu, în august 2023, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate în statul american New Jersey. La eveniment au participat numeroase vedete, printre care Taylor Swift, Lana Del Rey, Channing Tatum, Zoë Kravitz și Cara Delevingne.

Margaret Qualley și Jack Antonoff s-au despărțit

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, programul încărcat al amândurora ar fi contribuit la răcirea relației. Jack Antonoff este implicat într-un turneu alături de trupa sa, Bleachers, petrecând mult timp departe de casă, în timp ce Margaret Qualley se pregătește pentru filmările noului lungmetraj horror Possession.

Surse apropiate cuplului susțin că diferențele de program și timpul petrecut separat au dus frecvent la neînțelegeri și tensiuni, relația devenind din ce în ce mai dificil de gestionat.

Cu toate acestea, alte persoane din anturajul lor susțin că cei doi încearcă să păstreze o relație civilizată și să găsească o cale de a depăși această perioadă complicată, fără a exclude complet posibilitatea unei împăcări.

Speculațiile privind separarea au apărut cu câteva zile înainte ca informația să fie confirmată. Jack Antonoff a fost prezent la nunta prietenei sale apropiate, Taylor Swift, cu Travis Kelce, însă a participat fără Margaret Qualley. În schimb, muzicianul a fost însoțit de sora sa, creatoarea de modă Rachel Antonoff, detaliu care a atras atenția fanilor și a alimentat zvonurile despre o posibilă ruptură.

În plus, reprezentanții celor doi nu au oferit până în prezent un punct de vedere oficial cu privire la despărțire, alegând să păstreze discreția asupra vieții lor personale.

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