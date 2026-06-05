Cristina Belciu și-a asumat relația cu Cabron, apoi a șters totul. Imaginea de la miezul nopții

Cristina Belciu pare să fi surprins pe toată lumea cu o apariție neașteptată în mediul online. După luni întregi în care s-a vorbit despre relația sa cu rapperul Cabron și despre situația complicată în care acesta s-ar fi aflat, bruneta a publicat o imagine care a dat imediat naștere unor noi speculații.

Dacă acum câteva zile CANCAN vă dezvăluia că idila dintre artist și Cristina a luat sfârșit (VEZI AICI), femeia pare că a stat doar în umbră, până apele s-au liniștit, cât de cât. După o perioadă în care a preferat să păstreze discreția și să evite expunerea excesivă, bruneta a început să transmită, indirect, că lucrurile s-au schimbat în viața ei sentimentală.

Cristina Belciu și-a asumat relația cu Cabron

În ultimele săptămâni, Cristina a publicat mai multe imagini precum că viața ei este fericită. Printre acestea s-au numărat fotografii cu buchete impresionante de flori și momente care au lăsat impresia că cineva special îi este alături.

Totul s-a petrecut târziu în noapte, când Cristina a distribuit pe Instagram o fotografie realizată în oglindă. La prima vedere, imaginea părea una obișnuită, însă dacă te uiți un pic mai atent se poate observa că în imagine este chiar artistul. Vedeta apărea într-un moment extrem de apropiat alături de un bărbat, iar bărbatul este Cabron.

Postarea nu a rămas online prea mult timp. La scurt timp după publicare, fotografia a dispărut de pe contul Cristinei, însă nu înainte ca aceasta să fie observată.

Tot în același timp, bruneta a postat la story o imagine care pare a fi un fel de ”glumiță”, ironie cu verbul „a tăcea”. Un mesaj ce poate fi interpretat ca un mesaj la adresa artistului și chiar a soției acestuia. Dacă recent soția s-a i-a transmis o urare specială și din dragoste lui Cabron, se pare că amanta nu va „tăcea” niciodată.

Decizia de a elimina imaginea nu a făcut decât să amplifice curiozitatea celor care o urmăresc. În lumea mondenă, astfel de gesturi sunt adesea interpretate ca o încercare de a proteja o relație, mai ales dacă ești amantă.

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