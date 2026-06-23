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Mesajul plin de înțeles postat de Andreea Bălan în ziua în care a împlinit 42 de ani: ”Există viață după suferință”

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 12:22
Mesajul plin de înțeles postat de Andreea Bălan în ziua în care a împlinit 42 de ani: ”Există viață după suferință”
Andreea Bălan, mesaj de aniversarea sa
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Andreea Bălan își serbează ziua de naștere. Aceasta a împlinit 42 de ani, iar cu ocazia zilei speciale a postat un mesaj impresionant pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, a precizat că mai are un motiv de sărbătoare.

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Recent, vedeta și-a unit destinele cu Victor Cornea și par mai fericiți ca niciodată. Marți, 23 iunie, cântăreața a împlinit vârsta de 42 de ani și radiază de fericire. Cu ocazia zilei speciale a scris un mesaj emoționant în mediul online, dar a ținut să marcheze și un alt aspect important din viața ei.

Ce mesaj a postat Andreea Bălan cu ocazia aniversării ei

Andreea Bălan este mai împlinită ca niciodată. Proaspăt căsătorită cu Victor Cornea, vedeta a împlinit marți, 23 iunie, 42 de ani. Deși a petrecut pe cinste în avans, cântăreața a scris un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram. Aceasta a scos în evidență schimbările prin care a trecut în ultimul an și cât de recunoscătoare este pentru tot ceea trăiește acum.

Există viață după suferință, lumină după întuneric si fericire după dezamăgire. ❤️
Astăzi îmi sărbătoresc ziua de naștere și celebrez toate lecțiile și toate incercarile care m-au adus aici.🌼
Privind în urmă, realizez că cele mai grele momente m-au construit, m-au conectat cu mine si din fiecare cădere am invatat să-mi făuresc aripi să zbor mai sus🪽

Ceea ce trăiesc astăzi alături de familia mea este magic! Este fericirea pentru care am avut răbdare, am crezut și am visat că se va întâmpla. 🙏, a scris Andreea Bălan.

De asemenea, mesajul a continuat și a precizat că mai are un motiv de bucurie. Aceasta a explicat că în urmă cu trei ani, chiar de ziua ei și-a oficializat relația cu Victor Cornea, iar acum se privesc în ochi ca fiind soț și soție, fapt ce o încântă pe vedetă.

Acum trei ani, chiar de ziua mea, am postat prima fotografie cu mine și Victor pentru că în sufletul meu știam că de această dată este diferit și că este o conexiune autentică, sinceră și plină de iubire. Astăzi, la trei ani distanță, ne uităm unul la celălalt cu aceeași emoție, doar că între timp am devenit soț și soție, iar povestea noastră este mai frumoasă decât mi-aș fi putut imagina vreodată, a mai adăugat Andreea Bălan pe Instagram.

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