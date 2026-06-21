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Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere în avans! Gestul făcut de Victor Cornea în fața invitaților

De: Alina Drăgan 21/06/2026 | 12:57
Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere 
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În acest weekend Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere în avans, așa că a organizat o petrecere ca la carte. Artista a avut alături persoanele importante din viața ei, iar distracția a fost pe măsură. Victor Cornea i-a pregătit un moment special, iar sărbătorita a fost în centrul atenției și a primit numeroase cadouri.

În data de 23 iunie, Andreea Bălan împlinește 42 de ani, însă a fost sărbătorită în avans. Cântăreața a dat o petrecere în unul dintre localurile de fițe din Herăstrău, iar atmosfera de petrecere a cuprins repede invitații. Cum și-a sărbătorit Andreea Bălan ziua de naștere?

Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere

Andreea Bălan a decis ca în acest an să se sărbătorească în avans, așa că ieri, 20 iunie, a fost în centrul atenției. Vedeta a dat o petrecere de zi, ce a avut loc pe malul lacului Herăstrău. La eveniment au participat familia și prietenii apropiați, iar toți au venit încărcați de cadouri.

În această zi importantă, alături de cântăreață au stat și soțul său Victor Cornea, dar și cele două fetițe ale artistei. Atmosfera de la petrecere a fost una relaxată, iar invitații s-au simțit cât se poate de bine. Momentul cel mai important al serii a fost atunci când tenismenul i-a adus artistei tortul aniversar, iar aceasta și-a pus o dorință.

Pentru ziua cea mare, Andreea Bălan a ales o ținută sexy. Aceasta a strălucit într-o rochiță neagră, mulată pe corp. De asemenea, cântăreața a fost răsfățată cu numeroase buchete de flori primite de la cei dragi, dar și multe cadouri.

Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere /Foto: Instagram

Distracția a continuat până seara, iar invitații au petrecut așa cum se cuvine. De asemenea, aceștia au fost răsfățați cu preparate delicioase, meniul fiind unul pescăresc. Mai exact, la capitolul gustări, cei prezenți la aniversarea artistei au avut la dispoziție un platou rece cu salată de icre de știucă, zacuscă de casă cu sturion și guacamole, dar și hamsii crocante cu sos remoulade.

Pentru felul principal meniul a fost tot unul pe bază de pește, iar invitații au putut alege din preparate precum file de lup de mare la plită, servit cu crevete Black Tiger pe pat de risotto cremos cu bisque de creveți, file de crap de Dunăre prăjit în mălai, servit cu mămăligă sau tagliata de vită cu sos de piper verde, rucola și parmezan.

 

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