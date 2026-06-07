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Andreea Bălan, Inna și Delia au ratat testul echilibrului! Au plecat în forță și au „aterizat” în glorie! Topul celor mai epice căzături!

De: Delina Filip 07/06/2026 | 07:50
Andreea Bălan, Inna și Delia au ratat testul echilibrului! Au plecat în forță și au aterizat în glorie! Topul celor mai epice căzături!
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Viața e mereu imprevizibilă, iar un pas greșit te poate face protagonistul unui moment de care ori nu vrei să-ți mai aduci aminte, ori te amuzi copios când ți-l amintești. Este și cazul vedetelor de la noi care „au făcut cunoștință cu podeaua” fix când le era lumea mai dragă. Vrei, nu vrei, gravitația își cere drepturile fix când sunt și camerele pornite. Și, cum CANCAN.RO a fost mereu pe poziții și a surprins fiecare mișcare a vedetelor de la noi, am revenit cu un nou top, de data aceasta, al căzăturilor din showbiz: unele au dat emoții, altele au stârnit hohote de râs. 

Știți cum se întâmplă: Căzăturile trec, amintirile rămân, iar noi vă ajutăm să vi le reamintiți. Fie că au fost victimele unor tocuri prea înalte, unei podele prea alunecoase sau pur și simplu victimele unui moment de neatenție, vedetele au demonstrat că nimeni nu scapă de legea gravitației. Unele vedete s-au ridicat instant și au mers mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, în timp ce altele au oferit momente care au rămas mult timp în memoria fanilor.

Andreea Bălan, Inna sau Oana Zăvoranu, protagonistele unor momente de neatenție

Începem topul cu Andreea Bălan, care a fost la un pas să ofere un moment de neuitat pentru toată lumea. Artista, îmbrăcată într-o fustiță scurtă și cu tocurile aferente, s-a dezechilibrat pe scări și era cât pe ce să pice. Norocul a purtat numele de Victor Cornea. Tenismenul a reacționat imediat și a prins-o rapid pe partenera lui. Fără doar și poate, Victor îi este Andreei sprijin atât la figurat, cât și la propriu!

Mergem la o altă artistă care era la un pas să o pățească: Inna. Vedeta nu a scăpat nici ea de „testul surpriză” impus de gravitație. În timpul unui concert, artista a avut parte de un moment pe care nu îl regăsea în planul de spectacol. O clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca iubita lui Deliric să fie la un pas să cadă. Din fericire, s-a remontat rapid și și-a continuat prestația, ca un adevărat profesionist, chiar dacă spectatorilor le-a dat emoții.

Și, dacă tot se spune că partenerii trec împreună prin bune, și prin rele, Delia și Răzvan Munteanu sunt exemplu că te poți ridica împreună, dar poți cădea la fel. Bine, ne referim de data aceasta la propriu. Cei doi se aflau pe litoral când au tras o căzătură zdravănă. Artista și soțul ei au tratat momentul cu umor, cum îi stă bine unui cuplu care știe să râdă și de propriile peripeții.

Oana Zăvoranu a bifat și ea o căzătură demnă de acest top. Querida s-a aventurat pe role, iar rezultatul a fost unul pe care mulți începători l-ar înțelege perfect. Din top mai fac parte și alte vedete precum Marina Dina, care a căzut îmbrăcată în mireasă, Ramona Olaru, Oana Mareș, Dragoș Bucur, Cristi Chivu, Gerard Depardieu și mulți alții, așa că e musai să consultați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție.

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