Cutremur cu magnitudine de 7,4 în Columbia. Peste 100 de persoane au murit

Columbia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii zece ani. Numeroase clădiri s-au prăbușit, iar peste 100 de persoane au murit. Autoritățile fac căutări în continuare, pentru a găsi oamenii de sub dărămături, însă se tem că numărul victimelor ar putea crește.

Cutremurul devastator a avut loc în data de 10 august. Magnitudinea a fost de 7,4 pe scara Richter, marcând astfel unul dintre cele mai puternice seisme din ultimii zece ani. Tragedia s-a produs în vestul țării, la 9 km de El Cairo, Valle del Cauca, Columbia. Epicentrul a fost în zona San José del Palmar, la aproximativ 240 de kilometri vest de capitala Bogotá. De asemenea, au fost afectate și Ecuador și Panama, însă Columbia se confruntă cu cele mai mari probleme.

Cutremur cu magnitudine de 7,4 în Columbia

În urma seismului puternic s-au înregistrat 132 de decese și peste 570 de oameni au fost răniți. Clădiri întregi s-au prăbușit, iar zeci de persoane sunt încă prinse sub ruine. În acest moment, echipajele de salvare caută supraviețuitori printre dărămături. De asemenea, autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește semnificativ.

Multe decese au fost raportate în orașul Pereira, din regiunea cultivatoare de cafea. Primarul Carlos Galán a anunțat pe platforma X că monitorizează în permanență, cu atenție situația. De asemenea, Guvernatorul Juan Diego Patiño a declarat pentru postul Blu Radio că în Pereira au fost semnalate „daune grave la nivelul unor clădiri”. El a mărturisit că scenele pe care le-a văzut au fost dramatice.

Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, cu oameni răniți și fațade de clădiri prăbușite, a transmis el.

Zboruri anulate în urma seismului

Și zborurile au fost serios afectate. Autoritatea columbiană pentru aviața civilă a dispus suspendarea operațiunilor în șase aeroporturi din vestul Columbiei. Este vorba despre Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago și Buenaventura. Decizia a fost luată pentru verificarea pistelor, a terminalelor și a celorlalte infrastructuri. Zborurile vor fi anulate până la finalizarea verificărilor necesare pentru a garanta siguranța pasagerilor.

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