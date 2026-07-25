Cum arată casa din Maramureș în care a copilărit Vlăduța Lupău! Locuința bunicilor era locul preferat al cântăreței: „Nu am vândut-o și nici nu o voi vinde”

Vlăduța Lupău locuiește într-o vilă de lux din Cluj, însă recent le-a prezentat fanilor săi și casa în care a copilărit, locuința bunicilor. Acolo își petrecea fiecare vacanță de vară și tot acolo a trăit și cele mai frumoase momente ale copilărie sale. Fanii acesteia au fost surprinși să vadă cum arată acum casa de la țară.

Vlăduța Lupău locuiește într-o vilă de lux din Cluj, în care a investit sume considerabile. Locuința este una grandioasă, cu o curte spațioasă și o piscină mare. Însă, artista nu a trăit mereu în lux. Copilăria și-a petrecut-o la țară, în casa modestă a bunicilor. Acum, artista s-a reîntors în casa de la țară și le-a arătat și fanilor săi locurile în care a copilărit.

Cum arată casa din Maramureș în care a copilărit Vlăduța Lupău

Recent, Vlăduța Lupău a făcut o vizită la casa bunicilor din Maramureș, locul unde și-a petrecut toate vacanțele de vară. Aici a copilărit, iar cele mai frumoase amintiri ale cântăreței se leagă de acest loc. Casa este acum părăsită și într-o stare avansată de degradare, însă Vlăduța Lupău iubește acest loc și spune că nu o să vândă niciodată locuința.

„N-aveți idee ce este în spatele meu. Aici a fost casa bunicilor mei, mă rog, este, doar că s-a distrus în timp. Aici îmi petreceam vacanțele de vară. Veneam la cules de prune, la fân (…) Doamne, câtă gălăgie, câtă distracție, cât râs (…) Și acum… din păcate, știți cum se zice: «Casa părintească nu se vinde». Nu am vândut-o și nici nu o voi vinde, dar a rămas doar o amintire, pentru că ea s-a distrus. Pentru mine rămâne casa copilăriei și casa bunicilor. Casa în care îmi petreceam vacanța mare”, a spus Vlăduța Lupău.

Deși casa bunicilor este acum în paragină, Vlăduța Lupău le-a făcut fanilor din mediul online un tur complet. Aceasta a prezentat curtea generoasă, care deși acum este plină de buruieni, în trecut găzduia animalele familiei și grădina frumos amenajată.

De asemenea, artista a prezentat și interiorul locuinței. Camerele mici, pline de mobilă și tot felul de lucruri depozitate, inspiră perfect aerul rustic de altă dată. Vlăduța Lupău a cutreierat toată casa cu nostalgie și a împărtășit și cu fanii ei totul.

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Foto: TikTok