Bogdan de la Ploiești, declarația momentului la Dan Capatos Show: "Mi-aș dori din toată inima să fac un podcast, eu și Cristina"

De: Simona Vlad 20/02/2026 | 21:38
La Dan Capatos Show, momentul serii i-a aparținut lui Bogdan de la Ploiești! Artistul a vorbit în premieră despre relația dintre Costel Biju și fiul său, Tony One. Invitat în platoul lui Dan Capatos, artistul a descris legătura dintre cei doi ca fiind una rară.

Bogdan a insistat că susținerea lui pentru familia lui Biju este totală. A vorbit despre mândrie, loialitate și despre un tip de conexiune pe care nu îl întâlnești des. Vezi emisiunea integrală aici!

„A lor e cea mai frumoasă relație tată-fiu pe care am văzut-o eu în jurul meu. Mă mândresc cu ei, îi iubesc foarte mult și îi susțin toată viața. Cât voi trăi eu o să le fiu alături cu tot ce înseamnă familia mea. Și pe ei îi iubesc la fel de mult toți oamenii care mă iubesc pe mine.”

Discuția a mers rapid către ideea unei colaborări muzicale în trei, iar Capatos a spus că ar fi firesc să urmeze o melodie împreună. Bogdan a lăsat loc de surprize pentru anul acesta.

„2026 vine la pachet și cu melodia asta, o spunem în premieră aici la tine. Eu cred că lucrurile frumoase trebuie făcute la momentul potrivit. Dacă Dumnezeu vrea, le facem pe toate așa cum trebuie. Eu când promit ceva, mă țin de cuvânt și vreau să fie ceva care să rămână.”

Pe lângă subiectul colaborării, Bogdan de la Ploiești a adus în discuție și dorința de a lansa un podcast alături de Cristina Pucean. Artistul a explicat că simte nevoia unui spațiu în care să spună lucrurilor pe nume și să clarifice ce s-a întâmplat în viața lui personală. Cântărețul a spus că oamenii trebuie să audă direct povestea, chiar de la ei doi.

„Mi-aș dori din toată inima să fac un podcast, eu și Cristina, crede-mă. Vreau să fac un podcast despre ceea ce am trăit eu cu ea și despre anumite întrebări pe care mi le-am pus și pe care vreau să le spun public. Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă ceea ce am însemnat noi și să înțeleagă că nu suntem ca celelalte cupluri care s-au despărțit de-a lungul timpului. La noi lucrurile au avut un scop. Noi am fost trimiși unul către altul de la Dumnezeu cu un scop și aș vrea să înțeleagă oamenii asta. Nu este vorba doar despre o poveste de dragoste sau despre un cuplu care a trecut prin ceva. Este vorba despre o lecție și despre un drum pe care l-am avut de parcurs împreună, iar pentru mine lucrurile astea nu sunt deloc întâmplătoare.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

