Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte”

Costel Biju a dezvăluit suma pentru care ar fi dispus să renunțe la muzică, însă detectorul de minciuni l-a dat de gol. Deși manelistul a declarat că s-ar retrage din industrie pentru o sumă destul de frumușică, testul poligraf a indicat că răspunsul nu este unul sincer, lăsând de înțeles că nu ar renunța atât de ușor la cariera care i-a adus faima și succesul.

Costel Biju este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, cu o carieră construită în ani de muncă și apariții constante pe scenele din țară. Hiturile sale sunt ascultate de mii de români, iar numele lui a devenit sinonim cu succesul în industria muzicală.

Suma pentru care ar renunța la muzică

Recent, manelistul a fost invitat la „detectorul de minciuni” realizat de Selly, unde a apărut alături de Tzanca Uraganu. Întrebat de acesta la ce sumă ar fi dispus să se retragă din muzică, Costel Biju a răspuns fără ezitare: 500.000 de euro. Totuși, testul poligraf a indicat că răspunsul nu ar fi fost sincer, semn că, cel mai probabil, manelistul nu se vede renunțând prea curând la cariera sa, indiferent de ofertă.

Tzanca Uraganu: La câți bani ești dispus să te retragi din muzică? Costel Biju: 500.000 euro.

În urmă cu ceva timp, dintr-o aventură extraconjugală, Costel Biju a devenit tatăl unei fetițe. Deși nu îi poartă numele și nu face parte din familia sa oficială, manelistul spune că își asumă pe deplin rolul de tată și se implică activ în creșterea Raisei. Artistul o sprijină financiar pe mama fetiței și se asigură constant că micuței nu îi lipsește nimic, chiar dacă el este în continuare alături de soția sa. Cu discreție și o evidentă doză de emoție, Biju recunoaște că subiectul îi provoacă jenă, însă vorbește despre Raisa cu afecțiune și responsabilitate,

„Ea nu îmi poartă numele, dar am grijă de ea. Nu îmi poartă numele, dar nu îi lipsește strictul necesar, este copilul meu, îmi asum și voi avea grijă de ea. Mi-e jenă să vorbesc despre acest subiect, de Raisa vorbesc cu drag, dar cum a apărut ea, a fost o singură întâmplare, una singură, fără relație, a recunoscut și mama Raisei”, a povestit Costel Biju.

