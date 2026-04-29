Nimic nu-l mai poate opri pe Stelian Ogică! Problema a fost rezolvată: „Am găsit buletinul printre actele de divorț”

Nimic nu îi mai poate sta în cale! Dacă până mai ieri Stelian Ogică nu putea face pași spre altar pentru că nu își găsea buletinul, problema s-a rezolvat! Afaceristul a găsit actul de identitate…chiar printre actele de divorț. Ironia sorții! A vrut să facă nuntă imediat după ce a divorțat și chiar acest motiv l-a ”ținut” pe loc. Problemele au rămas în urmă, iar Ogică se pregătește de marele eveniment alături de Paula, femeia care i-a sucit mințile, și a oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO.

După ce a închis un capitol important din viața lui, Stelian Ogică nu stă prea mult pe gânduri și se aruncă direct în următorul. Nu e genul care să bată pasul pe loc, așa că are deja planuri mari și vorbește deschis despre ideea unei noi căsnicii, de data asta cu gândul la stabilitate pe termen lung.

Stelian Ogică se grăbește să facă nuntă

Se pare că lucrurile s-au așezat altfel acum: a cunoscut-o pe Paula, iar între ei lucrurile curg natural. Diferența de vârstă nu mai e atât de mare ca în relațiile anterioare, iar el spune că tocmai asta face ca totul să fie mai echilibrat. Conexiunea e puternică, iar direcția e cât se poate de clară: nunta!

Dacă până acum existau cârcotași care nu credeau în această iubire și spuneau că totul este fals, Paula a confirmat totul chiar în emisiunea Dan Capatos Show și a închis astfel gura târgului. Doar 11 zile îi mai despart pe cei doi porumbei de momentul în care vor stabili data nunții.

„Am rezolvat, am găsit buletinul că era prin actele divorțului. Am rezolvat divorțul, am rezolvat problema buletinului, am rezolvat problema certificatului de naștere, am rezolvat problema analizelor medicale pentru căsătorie. Am făcut rezervare la primăria Timișoara. Așteptăm să băgăm actele și să treacă cele 11 zile să ne programăm ziua. Aseară a fost în direct și ea la CANCAN și a declarat lucrurile astea, a confirmat. Am găsit buletinul printre actele de divorț și mă și programasem să mă duc să-mi fac altul. Dar am avut un pumn luat la RXF în cușcă și nu puteam să fac poza, aveam nasul umflat. O să vină garantat marele eveniment.”, a spus Stelian Ogică pentru CANCAN.RO.

