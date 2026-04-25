Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”

Stelian Ogică a luat prin surprindere pe toată lumea atunci când a anunțat că se va căsători cu Paula, femeia care i-a furat inima. După cele șase căsnicii și tot atâtea divorțuri( ultimul pronunțat în urmă cu câteva zile), Stelian Ogică urmează să ajungă, din nou, la altar. Bărbatul abia ce a divorțat de Alexandra, dar spune că vrea să rămână pentru totdeauna cu jurista din Timișoara. Dar, când dragostea e mare, nu mai contează niciun astfel de “detaliu”. Și ca “tacâmul” să fie complet, CANCAN.RO a aflat ce îi transmite Alexandra fostului ei soț și viitoarei soții.

Se spune că a treia e cu noroc, dar în cazul lui Stelian Ogică norocul a ajuns la cifra 7. Spunem asta căci celebrul personaj monden abia ce a divorțat de Alexandra în urmă cu câteva zile, dar de care e despărțit de șapte luni, că urmează să facă nunta cu Paula, o blondă de meserie jurist, originară din Timișoara. Cei doi nu au apucat încă să se vadă personal, dar vorbesc de mai multă vreme și se înțeleg de minune online. Așadar, au decis să nu mai aștepte și să-și oficializeze relația.

O problemă birocratică le-a dat însă planurile peste cap. Stelian Ogică și-a pierdut buletinul, astfel că au fost nevoiți să mai amâne puțin nunta. Dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, Ogică ar fi divorțat într-o zi, iar imediat a doua zi s-ar fi însurat cu altă femeie. Ce spune fosta soție, Alexandra, despre graba fostului partener, aflăm în rândurile următoare.

Ce mesaj are a șasea soție a lui Ogică pentru el când a aflat că se însoară la o zi după divorț: „Actuala parteneră să fie ultima”

Surse din anturajul fostei soții spun că Alexandra îi transmite un mesaj surprinzător de matur și împăciuitor fostului ei partener, de nici nu ai spune că s-au separat de câteva luni. Iată ce au spus apropiații femeii:

„Alexandra îi urmează fericire, împlinire și speră ca actuala parteneră să fie cea care îi aduce fericirea și liniștea de care are nevoie. Și nu în ultimul rând, să fie ultima”, au dezvăluit sursele pentru CANCAN.RO.

În același timp, din același cerc apropiat, vin și alte declarații la fel de surprinzătoare despre atitudinea femeii cu care Ogică a fost căsătorit vreme de doi ani.

„Se bucură pentru el că și-a găsit pe cineva pe măsura lui. Nu a purtat niciodată ranchiună, doar respect. Poate că ea este femeia care îi va oferi ceea ce Alexandra nu a putut”, au spus sursele din anturajul fostei soții ale lui Stelian Ogică.

Rămâne de văzut dacă de această dată Stelian Ogică va reuși să transforme dorințele în realitate și planurile în căsnicie stabilă. Cert este că viața lui sentimentală continuă să fie la fel de imprevizibilă precum norocul său la loterie. Și, dacă pentru unii iubirea cere timp, răbdare și pași măsurați, pentru Ogică lucrurile se întâmplă în viteză maximă și cu o pasiune covârșitoare.

