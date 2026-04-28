Paula, viitoarea soție a lui Stelian Ogică, primele declarații despre nunta atipică: ”Mergem pe încredere!”

Bomba momentului! Paula Cojocari rupe tăcerea în direct și confirmă relația cu Stelian Ogică! La Dan Capatos Show, sexi notărița lui Ogică a închis gura răutăcioșilor. Ea și Stelian Ogică urmează să se căsătorească cât de repede cu putință. CANCAN.RO are toate detaliile!

Chiar dacă mulți se așteptau la dramă, Paula a surprins total. A vorbit despre relația lor ca despre ceva stabil, bazat pe încredere. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu sunt o fire geloasă, nu am de ce și nici posesivă. Mergem pe încredere. Trecutul este irelevant pentru mine.”

Declarația momentului a venit fix când discuția a ajuns la nuntă. Paula a spus-o direct și răspicat. Îl duce pe Stelian Ogică în fața ofițerului de stare civilă. Nunta se pregătește, dar detaliile sunt ținute bine sub lacăt.

„Da, urmează procedura. Faza este că noi nu ne căsătorim la biserică, ne căsătorim civil. Rămâne secret momentul.”

Toată lumea s-a întrebat: ce vede Paula la Ogică? Ei bine, răspunsul a venit rapid. Dincolo de imaginea controversată, Paula a descris un bărbat complet diferit, punând accent pe sensibilitate și inteligență. Pentru ea, trecutul nu contează absolut deloc.

„Este un om sensibil și inteligent, este haios. Nici nu arată rău. Nu judec oamenii după trecut, pentru mine contează prezentul și ce simt acum.”

Dacă te așteptai la „și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”, stai așa. Realitatea vine cu mici complicații, mai ales când carierele sunt în joc. Paula a explicat că mutarea nu este un proces simplu, mai ales din cauza profesiei sale. Totuși, nu exclude nimic pe viitor.

„O să luăm și mutarea în calcul, dar nu este încă momentul. Eu am biroul, nu pot să mă mut ușor. Părinții mei nu se bagă în viața mea. Întotdeauna mi-au spus că, dacă sunt fericită, să fac ce vreau.”

