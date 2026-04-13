Greșelile din procesul verbal care îți anulează amenda. Ce drepturi ai în 2026

În fiecare an polițiștii rutieri aplică mii de amenzi. Șoferii se întreabă de fiecare dată dacă pot scăpa de sancțiuni. Vestea bună pentru ei este că în anumite condiții pedeapsa pe care au primit-o poate fi anulată.

Amenzile în România sunt numeroase. Principalele motive sunt fie pentru parcarea în locuri nepermise, fie depășirea vitezei legale, nepurtarea centurii de siguranță în trafic și multe altele. Cu toate acestea, în anul 2026, șoferii au mai multe drepturi. În anumite condiții, șoferii pot cere anularea amenzii.

În ce condiții se pot anula amenzile

O amendă poate fi anulată dacă șoferul care a fost sancționat va urma câțiva pași legali. Procedura poate dura câteva luni, însă te poate scăpa de achitarea unei sume de bani considerabilă. În anul 2026, românii au dreptul de a contesta procesul verbal scris de polițiști, dacă există erori și o pot face doar în instanță. Procesul verbal este important și include:

-numele și prenumele agentului constatator;

-numele și prenumele contravenientului;

-CNP-ul (sau datele firmei, în cazul persoanelor juridice);

-datele de identificare ale autovehiculului, inclusiv numărul de înmatriculare;

-descrierea faptei;

-data comiterii contravenției;

-semnătura agentului constatator.

În cazul unei greșeli precum: erori de identificare a persoanei sau a vehiculului; lipsa semnăturii agentului constatator; descrierea incompletă a faptei; lipsa probelor care să susțină acuzația; necomunicarea procesului-verbal în termenul legal pot fi motive clare pentru care instanța poate decide anularea amenzii.

Cum se anulează amenzile

Pentru a aduce aceste dovezi în fața judecătorilor, șoferii amendați trebuie să respecte niște reguli clare. Ei au timp 15 zile pentru a contesta procesul verbal. Pentru contestare trebuie urmați următorii pași: Se achită taxa judiciară de timbru la primăria de domiciliu, se redactează plângerea contravențională, se depune dosarul la judecătoria de domiciliu sau la instanța din localitatea unde a fost aplicată sancțiunea. De asemenea, este important ca dosarul să conțină:

-plângerea scrisă, în care se explică situația și motivele contestării;

-copia procesului-verbal contestat;

-dovada plății taxei judiciare de timbru;

-eventuale documente justificative;

-probe materiale (fotografii, înregistrări video sau audio).

Un alt aspect esențial de menționat este că nu este nevoie de angajarea niciunui avocat pentru demersurile anulării unei amenzi rutiere.

