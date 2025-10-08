Motivul REAL pentru care Bodo de la Proconsul și-a micșorat stomacul: ”Trebuia să fac mai demult această intervenție” | EXCLUSIV

Bogdan Marin, alias Bodo, solistul trupei Proconsul, a suferit, recent, o intervenție chirugicală, la o clinică privată din capitală. Mai precis, o micșorare de stomac. Artistul în vârstă de 56 de ani a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO motivul pentru care a ales să recurgă la această operație, cum se simte, precum și ce restricții are.

La 56 de ani, Bodo a decis că-i momentul să apeleze la bisturiu, pentru a scăpa și de o anumită frustrare pe care o avea de ceva timp. Mai precis, faptul că nu putea să slăbească.

Motiv pentru care fostul ginere al lui Traian Băsescu a suferit o intervenție chirugicală de micșorare a stomacului, care a avut loc la o clinică privată din capitală.

„Trebuia să fac mai demult această intervenție. Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața și a fi mai sănătos. Ajunsesem la un prag în care nu puteam să slăbesc și nu voiam ca acest aspect să fie o frustrare pentru mine. Am apelat la una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dânșii sunt din Oradea, dar intervenția am suferit-o la o clinică privată din București. Au nu doar o echipă bună de medici, ci și de psihologi, nutriționiști”, a declarat artistul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Bodo, după intervenți a chirugicală: „Am revenit la viața normală”

Bogdan Marin pe numele său real ne-a mărturisit că-n prezent se simte foarte bine. Mai mult, la doar două zile de la intervenția chirugicală, acesta a și urcat pe scenă, pentru că avea programat un concert.

„Am revenit la viața normală. Restricțiile sunt de alimentație, momentan, timp de o lună. Eu abia am două săptămâni de la operație. Joia am ieșit din spital. Iar sămbătă eram pe scenă, pentru că aveam concert”, a adăugat artistul.

Atelierele de joacă au rămas deshise în ciuda Codului Roșu emis

Altfel, nici Bodo, și nici soția sa, Loredana, nu s-au temut de amenințarea ciclonului Barbara. În timp ce-n capitală, precum și-n alte zone, cursurile au fost suspendate, cei doi soți au avut atelierele pentru copii deschise.

„E o zi de toamnă autentică. Plouă liniștit. Atâta tot. Totul e sub control. La noi nu se închid școlile. Loredana are deschise și atelierele de joacă. Am mai făcut și un club pentru tineri. Mai are și o livadă de joacă. Totul este gratis pentru copii și pentru tineri”, ne-a mai spus acesta.

În urmă cu ceva ani, Bodo și soția sa decideau să renunțe la tot ce aveau în capitală. Au vândut tot și s-au mutat într-o comună din județul Argeș. Cei doi au pus apoi bazele unui ONG. Și au deschis mai multe ateliere de joacă și de creație pentru copiii rămași fără părinți și nu numai, precum și pentru tinerii care se strâng acolo, într-un mediu organizat, decât să piardă timpul pe străzi.

