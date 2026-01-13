 Poza care a pornit o telenovelă de România, cu rock, abonamente la Zapp și un sărut în parcare

Ne-am strâns la cafea, dimineața, prin redacția CANCAN, printre ziare vechi, îngălbenite pe la colțuri, exact ca pe vremuri, ca la bloc. Știi cum era: mergeai la vecina să citești ziarul, să bei o gură de cafea și să zici „ia uite-o, frate!”. Și de acolo porneau poveștile. Pasta s-a combinat cu ăla care era cu sora prietenei celei mai bune, care era verișoara lu’ tac-su. Na belea! Fix așa e și povestea asta. Doar că aici nu vorbim de pasta, ci de niște personaje care au făcut istorie mondenă.

Poza. Simplă. Fără filtre. Cu potențial exploziv

Poza a apărut pe birou fără să ceară voie. Printată, clasic, nu PDF, nu link. O poză de început de ani 2000. Fără Instagram, fără story, fără „hai să mai tragem una”. Bine, ai dreptate, s-a mai tras una de siguranță. Două personaje în plină parcare, lipite unul de altul, sărut pasional, cu foc. De-alea care nu se explică, doar se simt.

Reporterii CANCAN au știut din prima: „Asta e de păstrat”. Și a fost.

Bodo nu apare în poză, dar e peste tot

În imagine Bodo nu apare. Dar fără el, poza n-ar avea niciun sens. Bodo, rockerul romantic de la Proconsul, era atunci genul de bărbat care trăia mai mult pe drum decât acasă. Concerte, deplasări, nopți târzii, soundcheck-uri și oboseală cronică.

La un moment dat, viața lui se intersectează cu cea a Ioanei, fiica lui nea Traian Băsescu.Telenovelă nene. Fiica președintelui! Căsătorie serioasă, presiune publică, așteptări mari. Numai că viața de rocker nu e pentru oricine. Și nici pentru familie clasică.

Ioana a spus-o sec, fără metafore, într-un interviu care a rămas: „copiii nu se fac prin corespondență”. Fraza aia a fost mai tare decât orice chitară electrică.

Divorț, reset și Zapp – pentru cunoscători

După divorț, Bodo face ce face orice bărbat proaspăt ieșit dintr-o căsnicie complicată: își schimbă viața. Și, foarte probabil, numărul de telefon. Așa ajunge la Zapp. Dacă ești născut după 2000, nu știi ce e Zapp. Era operator de telefonie mobilă, cu cartele, abonamente și vânzători care chiar știau ce vând.

Acolo o întâlnește pe Loredana Preda. Tânără, normală, la job. El, rocker cunoscut. Ea, fată care vinde abonamente. Fix scenariul de telenovelă pe care-l iei peste picior până ți se întâmplă.

Și apoi apare Bendeac Aici povestea intră în modul turbo. În timp ce era cu Bodo, Loredana îl întâlnește pe Mihai Bendeac. Sau, mai corect spus, lumea îi întâlnește pe ei doi. În parcare. Cu sărut. Cu foc. Cu intensitate.

CANCAN a fost acolo. Poza a apărut. Telefonul a sunat. Scandalul a explodat. Bodo și Loredana s-au despărțit. Sau așa s-a spus. Presa a preferat varianta „erau deja despărțiți”, ca să fie mai ușor de digerat.

Bendeac – mult zgomot public, viață privată pe mute

Pentru Bendeac, episodul a fost una dintre puținele dăți când viața lui personală a ieșit la suprafață. În rest, omul a fost mereu discret. A evitat să confirme relații, a vorbit des despre singurătate, despre cât de greu e să fii într-o relație când ești obsedat de muncă, teatru și creație.

Nu s-a căsătorit. Nu are copii. Nu a făcut niciodată din iubire un instrument de promovare. Și după episodul cu Loredana, a tras și mai tare obloanele.

Loredana se desparte și de Bendeac. Și, surpriză totală, se întoarce la Bodo. Nu doar că se împacă, dar în 2009 se și căsătoresc. Discret. Fără circ. Fără reality-show.

Anii trec, presa uită, dar ei rămân.

Unde sunt azi personajele noastre

Astăzi, Loredana Preda este fondatoarea și CEO al Noblesse Group International, un nume greu în design interior, restaurare de patrimoniu și lifestyle de lux. A trecut de la abonamente la palate, de la cartele la clădiri istorice. Antreprenoare serioasă, proiecte mari, vizibilitate internațională.

Bodo și Loredana sunt încă căsătoriți. De curând, în 2025 au sărbătorit 16 ani de mariaj. Locuiesc într-o comună din Argeș, cresc doi băieți înfiați, duc o viață calmă, departe de București și de zgomot.

Poza asta nu e doar o poză. E o lecție. Despre cum viața nu merge în linie dreaptă. Despre cum scandalurile trec, dar relațiile adevărate rămân. Și despre cum, dintr-o parcare, dintr-un abonament de telefonie și dintr-o cafea băută printre ziare vechi, se pot naște povești care încă se citesc la cafea, în redacție, sau oriunde ai fi cu o cafea în mână.

