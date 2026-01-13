Acasă » Știri »  Poza care a pornit o telenovelă de România, cu rock, abonamente la Zapp și un sărut în parcare

 Poza care a pornit o telenovelă de România, cu rock, abonamente la Zapp și un sărut în parcare

De: Paul Hangerli 13/01/2026 | 23:10
 Poza care a pornit o telenovelă de România, cu rock, abonamente la Zapp și un sărut în parcare
Loredana Preda și Mihai Bendeac, sursa- CANCAN.RO

Ne-am strâns la cafea, dimineața, prin redacția CANCAN, printre ziare vechi, îngălbenite pe la colțuri, exact ca pe vremuri, ca la bloc. Știi cum era: mergeai la vecina să citești ziarul, să bei o gură de cafea și să zici „ia uite-o, frate!”. Și de acolo porneau poveștile. Pasta s-a combinat cu ăla care era cu sora prietenei celei mai bune, care era verișoara lu’ tac-su. Na belea! Fix așa e și povestea asta. Doar că aici nu vorbim de pasta, ci de niște personaje care au făcut istorie mondenă.

Poza. Simplă. Fără filtre. Cu potențial exploziv

Poza a apărut pe birou fără să ceară voie. Printată, clasic, nu PDF, nu link. O poză de început de ani 2000. Fără Instagram, fără story, fără „hai să mai tragem una”. Bine, ai dreptate, s-a mai tras una de siguranță. Două personaje în plină parcare, lipite unul de altul, sărut pasional, cu foc. De-alea care nu se explică, doar se simt.

Reporterii CANCAN au știut din prima: „Asta e de păstrat”. Și a fost.

Bodo nu apare în poză, dar e peste tot

În imagine Bodo nu apare. Dar fără el, poza n-ar avea niciun sens. Bodo, rockerul romantic de la Proconsul, era atunci genul de bărbat care trăia mai mult pe drum decât acasă. Concerte, deplasări, nopți târzii, soundcheck-uri și oboseală cronică.

La un moment dat, viața lui se intersectează cu cea a Ioanei, fiica lui  nea Traian Băsescu.Telenovelă nene. Fiica președintelui!  Căsătorie serioasă, presiune publică, așteptări mari. Numai că viața de rocker nu e pentru oricine. Și nici pentru familie clasică.

Ioana a spus-o sec, fără metafore, într-un interviu care a rămas: „copiii nu se fac prin corespondență”. Fraza aia a fost mai tare decât orice chitară electrică.

Divorț, reset și Zapp – pentru cunoscători

După divorț, Bodo face ce face orice bărbat proaspăt ieșit dintr-o căsnicie complicată: își schimbă viața. Și, foarte probabil, numărul de telefon. Așa ajunge la Zapp. Dacă ești născut după 2000, nu știi ce e Zapp. Era operator de telefonie mobilă, cu cartele, abonamente și vânzători care chiar știau ce vând.

Acolo o întâlnește pe Loredana Preda. Tânără, normală, la job. El, rocker cunoscut. Ea, fată care vinde abonamente. Fix scenariul de telenovelă pe care-l iei peste picior până ți se întâmplă.

Și apoi apare Bendeac Aici povestea intră în modul turbo. În timp ce era cu Bodo, Loredana îl întâlnește pe Mihai Bendeac. Sau, mai corect spus, lumea îi întâlnește pe ei doi. În parcare. Cu sărut. Cu foc. Cu intensitate.

CANCAN a fost acolo. Poza a apărut. Telefonul a sunat. Scandalul a explodat. Bodo și Loredana s-au despărțit. Sau așa s-a spus. Presa a preferat varianta „erau deja despărțiți”, ca să fie mai ușor de digerat.

Loredana Preda și Mihai Bendeac, sursa- CANCAN.RO

Bendeac – mult zgomot public, viață privată pe mute

Pentru Bendeac, episodul a fost una dintre puținele dăți când viața lui personală a ieșit la suprafață. În rest, omul a fost mereu discret. A evitat să confirme relații, a vorbit des despre singurătate, despre cât de greu e să fii într-o relație când ești obsedat de muncă, teatru și creație.

Nu s-a căsătorit. Nu are copii. Nu a făcut niciodată din iubire un instrument de promovare. Și după episodul cu Loredana, a tras și mai tare obloanele.

Loredana se desparte și de Bendeac. Și, surpriză totală, se întoarce la Bodo. Nu doar că se împacă, dar în 2009 se și căsătoresc. Discret. Fără circ. Fără reality-show.

Anii trec, presa uită, dar ei rămân.

Loredana Preda și Mihai Bendeac, sursa- CANCAN.RO

Unde sunt azi personajele noastre

Astăzi, Loredana Preda este fondatoarea și CEO al Noblesse Group International, un nume greu în design interior, restaurare de patrimoniu și lifestyle de lux. A trecut de la abonamente la palate, de la cartele la clădiri istorice. Antreprenoare serioasă, proiecte mari, vizibilitate internațională.

Bodo și Loredana sunt încă căsătoriți. De curând, în 2025 au sărbătorit 16 ani de mariaj. Locuiesc într-o comună din Argeș, cresc doi băieți înfiați, duc o viață calmă, departe de București și de zgomot.

Poza asta nu e doar o poză. E o lecție. Despre cum viața nu merge în linie dreaptă. Despre cum scandalurile trec, dar relațiile adevărate rămân. Și despre cum, dintr-o parcare, dintr-un abonament de telefonie și dintr-o cafea băută printre ziare vechi, se pot naște povești care încă se citesc la cafea, în redacție, sau oriunde ai fi cu o cafea în mână.

CITEȘTE ȘI:  Poza care ne-a pus pe gânduri în redacție. Smiley e chiar el, dar chiar ea să fie cine scrie pe poză?

Dan Bittman nu a dat nimănui un inel. Nici măcar Taniei Budi

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la mâna medicilor”
Știri
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la mâna…
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut rău la duel și aproape a leșinat: „Ridică un deget”
Știri
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut…
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
Gandul.ro
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Adevarul
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
Gandul.ro
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 14 ianuarie 2026. Zodia care negociază o poziție importantă la locul de muncă
Horoscop 14 ianuarie 2026. Zodia care negociază o poziție importantă la locul de muncă
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la ...
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la mâna medicilor”
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut ...
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut rău la duel și aproape a leșinat: „Ridică un deget”
Daune record în showbiz! Cine e vedeta acuzată de ”înșelăciune sentimentală”. Nota de plată: ...
Daune record în showbiz! Cine e vedeta acuzată de ”înșelăciune sentimentală”. Nota de plată: 3 milioane de euro!
Tragedie la Spitalul din Constanța! O femeie a murit după 7 zile în care medicii au ignorat-o: „Pur ...
Tragedie la Spitalul din Constanța! O femeie a murit după 7 zile în care medicii au ignorat-o: „Pur şi simplu au abandonat-o”
Câștigătorii Golden Globes 2026: lista completă a marilor premii din film și televiziune
Câștigătorii Golden Globes 2026: lista completă a marilor premii din film și televiziune
Vezi toate știrile
×