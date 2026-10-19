Radu Ștefan Bănică și iubita Ioana Văllimărescu, cel mai fashion cuplu al momentului. Iubirea e la modă!

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Radu Ștefan Bănică are 24 de ani și e fiul cel mai mare al lui Ștefan Bănică Jr. deci e al treilea artist în dinastia Bănică. Iubita lui, Ioana Văllimărescu, este studentă la Londra, dar CANCAN.RO i-a surprins din nou în București, dovadă că Ioanei i s-a făcut dor de chipeșul său iubit și a venit să-l viziteze. Ei au o relație la distanță, ceea ce, la mijloacele lor materiale, este de-a dreptul o oportunitate, nu o problemă, pentru că pot să-și organizeze întâlniri aici, acolo, sau oriunde altundeva.  Da, Radu Ștefan e chipeș, la fel ca bunicul său, regretatul actor și interpret Ștefan Bănică, și cel puțin la fel de arătos ca și mai celebrul său tată, Bănică Jr, dar și Ioana e superbă. Șanse mari ca dinastia să continue cu noi artiști micuți!

Îmbrăcat cu o geacă neagră de piele și cu părul strâns, Radu Ștefan e din nou asortat cu iubita lui, care poartă o ținută foarte elegantă, cu geacă de piele și pantaloni largi din material textil alb. A adus probabil influențe fashion de la Londra și a vrut să le afișeze prin Bucureștiul provincial de toamnă. Cei doi par să fie fericiți împreună. Ea îi arată ceva pe telefon și el se amuză foarte tare. Poate era articolul cu ultima lor apariție în CANCAN.RO, când era vară, vremea era toridă, iar Ioana purta niște pantalonași scurți cu volănașe, absolut delicioși. Cât despre Radu Ștefan, era și el cochet, cu niște pantofi cu platformă înaltă, să pară mai impunător, deși are o înălțime peste media bărbaților din familia sa – imaginile sunt AICI.

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Cei doi au fost surprinși la ieșire din restaurantul MOSH, destinație predilectă a lumii bune din București, și vizitat îndeosebi toamna de personaje din lumea afacerilor sau din showbiz. Anul trecut pe vremea asta, Matei Dima, aka BRomania, era văzut frecvent prin zonă. Dar acum e vorba de Radu Ștefan Bănică și de superba sa iubită, care și-a făcut curaj și poartă niște stiletto într-o culoare tomnatică, burnished gold (asortați cu geanta), deși riscă să adune multe frunze moarte cu tocurile pe trotuarele Bucureștiului.

Ioana Văllimărescu, iubita model a lui Radu Ștefan Bănică

Vom vedea cum rezistă această relație la testul timpului și dacă vor reuși să „ajute” relația la distanță cu suficientă iubire. Mai ales că Radu Ștefan are mai nou și obligații profesionale, el fiind în echipa „Vedeta familiei” la TVR 1.

Cine e Radu Ștefan Bănică?

Radu Ștefan Bănică este primul dintre cei trei copii ai lui Ștefan Bănică Jr., rezultat din relația cu Camelia Constantinescu. Părinții săi nu au fost niciodată căsătoriți, iar povestea lor de dragoste s-a încheiat după aproximativ cinci ani, pe vremea când Radu era încă foarte mic. Cu toate acestea, tânărul a păstrat o relație apropiată cu tatăl său. Deși inițial Ștefan Bănică Jr. nu și-a dorit ca fiul său să-i calce pe urme și să aleagă o carieră în muzică, în cele din urmă a acceptat că Radu este atras de lumea artistică și că își dorește să-și construiască propriul drum în acest domeniu.

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NU RATA!

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