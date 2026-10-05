Cât costă un bilet la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr., de la Sala Palatului: ”Deși s-au scumpit, lumea continuă să vină”

Ștefan Bănică Jr. își cheamă din nou fanii la concertul de Crăciun, dar anul acesta sărbătorile vin și cu o mică înțepătură pentru portofel! Artistul pregătește două seri spectaculoase la Sala Palatului, pe 5 și 6 decembrie, însă cei care vor să prindă un loc bun trebuie să scoată mai mulți bani decât anul trecut. Și nu vorbim despre câțiva lei aruncați neglijent pe tejghea, ci despre zeci de lei în plus, în funcție de categoria aleasă.

Bănică merge mai departe cu tradiția începută în urmă cu 23 de ani, iar publicul pare în continuare dispus să plătească pentru rețeta lui de succes. Numai că, înainte de colinde, dans, lumini și hituri, spectatorii trebuie să facă puțină matematică.

Prețurile la concertul lui Ștefan Bănică s-au scumpit!

În 2025, prețurile porneau de la 170 de lei și urcau până la 370 de lei pentru un bilet VIP. În 2026, oferta arată diferit, iar anumite categorii au primit un mic „upgrade” la preț.

Anul trecut, spectatorii plăteau 370 de lei pentru categoria VIP, 320 de lei pentru Categoria I, 270 de lei pentru Categoria II, 220 de lei pentru Categoria III și 170 de lei pentru Categoria IV.

Pentru concertul din acest an, lucrurile s-au scumpit. VIP-ul a ajuns la 390 de lei, Categoria I costă 340 de lei, Categoria II – 290 de lei, Categoria III – 240 de lei, iar Categoria IV a ajuns la 199 de lei. La acestea se adaugă Categoria V, cu un preț de 149 de lei, și Categoria Premium, unde biletul ajunge la 450 de lei. La categoriile care pot fi comparate direct, majorarea este, în general, de 20 de lei. La Categoria IV, însă, diferența sare la 29 de lei.

Pentru un singur spectator, poate nu pare o tragedie. Dar când începi să cumperi două, trei sau patru bilete, distracția de Crăciun începe să coste ceva mai serios.

„Nu te îmbogățești după ce cânți la Sala Palatului”

Radu Baron, impresarul vedetelor, consideră că tariful cerut pentru spectacolul lui Ștefan Bănică este unul justificat. Potrivit acestuia, un asemenea show presupune mult mai mult decât o apariție pe scenă și câteva melodii cântate din repertoriu.

„Pot spune că prețul la spectacolul lui Ștefan Bănică Jr. este corect, nu s-a majorat proporțional cu rata inflației, nu poate ține pasul cu inflația nimeni din showbiz. Deși s-au mai scumpit biletele, în ultimii ani, lumea continuă să vină la spectacolele lui, sala este plină. Am fost și eu, și să spun sincer că show cum face Ștefan Bănică Jr. nu face nimeni. Dans, costume de scenă, muzică bună, invitați, jocuri de lumini, totul este fabulos și bine pus la punct. Este rezultatul unei munci grele, de luni de zile, de repetiții, nimic nu este întâmplător acolo, el are publicul lui”, a spus el.

Radu Baron a mai spus că, în ciuda sumelor adunate din bilete, un astfel de concert nu înseamnă automat o avere pusă deoparte. O parte consistentă din încasări merge către oamenii care lucrează la producție.

„Ștefan Bănică Jr are carismă, are talent muzical, dar și experiența teatrului, ca actor, le îmbină, și publicului îi place ce vede pe scenă. Are o echipă foarte mare, de zeci de oameni, ca totul să iasă impecabil, iar banii câștigați din vânzarea biletelor sunt împărțiți cu acești colaboratori. Nu te îmbogățești după ce cânți la Sala Palatului, poate numai spiritual. Ești mai degrabă fericit că ai reușit să umpli o sală de 4.000 de locuri, în această perioadă grea, cu mari lipsuri, prin care trece România”, a mai menționat Radu Baron pentru Click!

Și, sincer vorbind, dacă te gândești câtă lume se află în spatele unui asemenea spectacol, nota de plată nu mai pare chiar atât de misterioasă. Un concert de această dimensiune nu se face cu o boxă, un microfon și două beculețe puse la întâmplare.

A devenit o tradiție pentru marele artist

Pentru artist, concertul de Crăciun de la Sala Palatului a devenit deja o tradiție greu de separat de luna decembrie. În 2026, Bănică ajunge la cea de-a 23-a ediție, iar fanii sunt așteptați din nou pentru două seri dedicate muzicii și spectacolului.

Ștefan Bănică le-a transmis celor care își fac deja planurile pentru luna decembrie că întâlnirea este stabilită pentru 5 și 6 decembrie.

„Pentru toți cei care mi-au scris în ultima perioadă și care deja își fac planuri pentru luna decembrie, sunt bucuros să vă anunț că pe 5 și 6 decembrie ne revedem la Sala Palatului, la Concertul de Crăciun 2026. Tradiția merge mai departe și ne vom întâlni, pentru al 23-lea an, la Sala Palatului. De-abia aștept să simțim din nou împreună energia și magia acelor seri unice, care rămân pentru mult timp în sufletul nostru”, a menționat el, pe Facebook.

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