Cum și-a salvat Nicu Paleru fiica de la moarte. Cumpăna prin care a trecut artistul: „A fost un moment care m-a marcat”

Nicu Paleru a avut o mare cumpănă în viața lui, pe care ar șterge-o cu buretele dacă ar putea. Celebrul cântăreț este căsătorit de ani buni cu Cristina, aleasa inimii, și împreună au o fetiță minunată, pe nume Anais Nicole. Artistul a avut parte de un adevărat calvar, pe când fiica lui avea doar doi ani. Într-o clipă de neatenție, copila a fost la un pas de moarte. Solistul nu va putea uita vreodată clipele de panică prin care a fost nevoit să treacă la acea vreme. Și-a adus aminte, de curând, episodul negru din viața lui care l-a marcat!

Nicu Paleru se bucură de mult succes în viața profesională, dar și în cea personală. Este căsătorit de ani buni cu aleasa inimii lui, Cristina, iar împreună au o fetiță superbă, Anais Nicole. Celebrul artist și-a adus aminte, de curând, de un episod neplăcut din viața lui. Și-a salvat fiica de la moarte, când fetița avea doar doi ani. A fost lăsată singură în cameră pentru un moment, iar micuța a fost la un pas de tragedie. Speriat că nu o mai aude pe fetița lui, solistul s-a dus repede s-o verifice. Ei bine, atunci a avut parte de un șoc!

Noi stăteam la etajul 2, exact deasupra scării, jos era beton. Am văzut plasa de țânțari dată la o parte. În momentul ăla, când am văzut plasa de țânțari dată la o parte și fata nefiind nici în camera ei, nici în dormitor la noi, simțeam că toată viața mea s-a dus, până aici mi-a fost. Eram sigur că gata, fata mea trecuse în partea cealaltă și căzuse jos. Mă întrebam de ce nu se aude gălăgie jos”, și-a adus aminte cântărețul, în emisiunea lui Denise Rifai.

Nicu Paleru a încremenit în momentul în care și-a văzut fetița pe pervazul geamului, de la etajul 2 al blocului unde locuiau. Micuța se uita în gol, moment în care artistul a prins-o de mânuță și a tras-o în cameră. Nu a știut cum să reacționeze în acele clipe de panică, însă primul lucru pe care l-a făcut a fost să-i mulțumească Maicii Domnului, pentru că a salvat-o la timp pe Anais.

„M-am uitat pe geam și nu am văzut forfotă, nu am văzut fata. În momentul ăla, pe pervaz, în stânga, fata mea stătea îmbrăcată într-o rochiță și se uita la mine. 2 ani avea. În momentul ăla, am lăsat privirea în jos, să nu mă uit la ea, că frica și groaza pe care le aveam în mine ar fi putut să o sperie. Nu știu cum m-am urcat pe pervaz, m-am întins, am luat-o de mână și până când i-am simțit mănuța în mâna mea, am crezut că a trecut o veșnicie.

Prima dată a alunecat. Am zis să nu mă facă Dumnezeu să îmi văd fata cum cade acum și să văd cum moare. Am prins-o de mănuță, am băgat-o înăuntru și în momentul în care am văzut-o jos, atunci m-am descătușat. I-am dat două palme peste fund, dar cred că intensitatea a fost mare pentru că și frica a fost imensă. Am început instantaneu să plâng, m-am dus în bucătărie și i-am mulțumit Maicii Domnului pentru că mi-a mai dat o viață”, a mai povestit artistul.