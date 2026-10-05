Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios

Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
Secretul pentru o dulceata gustoasa
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Dulceața de gutui este un preparat delicios, care amintește de gustul copilăriei. Dacă vrei să obții o dulceață aromată, cu bucăți de gutuie care își păstrează forma și un sirop bine legat, există câteva trucuri folosite și de bunici ca să iasă gustoasă. Iată cum o prepari pas cu pas și care este secretul pentru un gust bun.

Ingrediente pentru dulceață de gutui

Ingrediente

  • 1 kg gutui
  • 1 litru de apă
  • 1/4 cană de suc de lămâie
  • 1 lingură de coajă rasă de lămâie
  • aproximativ 300 g de zahăr

Mod de preparare

Spală gutuile și taie-le în jumătate. Rade pulpa gutuilor, inclusiv coaja, în jurul cotorului, folosind o răzătoare pentru brânză. La final, ar trebui să obții aproximativ 6 căni de gutui rase.

Pune apa într-o cratiță sau o oală mare, cu fundul gros, și adu apa la punctul de fierbere. Adaugă gutuile rase, sucul de lămâie și coaja rasă de lămâie.

Redu focul și lasă totul să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute, până când gutuile se înmoaie.

Adaugă zahărul și adu din nou amestecul la fierbere. Amestecă până când zahărul se dizolvă complet, apoi redu focul la mediu-mare.

Fierbe fără capac și amestecă din când în când, până când dulceața de gutui capătă o nuanță roz și se îngroașă până la consistența dorită. Acest lucru durează aproximativ 30-50 de minute.

Dacă dulceața s-a îngroșat, dar nu a căpătat încă nuanța roz, mai adaugă puțină apă și las-o să fiarbă puțin mai mult.

Pune dulceața în borcane fierbinți și sterilizate, lăsând aproximativ 0,5 cm de spațiu liber până la margine. Șterge bine marginile borcanelor înainte de a pune capacele curate și uscate.

Sfaturi pentru alegerea gutuilor

Atunci când alegi gutuile, miroase partea de jos a fructului. O gutuie coaptă ar trebui să aibă un miros floral puternic. Dacă nu are aproape deloc miros, este posibil să nu fie coaptă complet.

Dacă gutuile provin dintr-un pom crescut organic, este posibil să găsești viermi în zona cotorului. Acest lucru nu reprezintă o problemă pentru prepararea dulceții. Taie și aruncă bucățile afectate, apoi folosește restul fructului.

Cum sterilizezi borcanele pentru dulceață

Sterilizarea borcanelor este foarte simplă, iată ce trebuie să faci:

  • Preîncălzește cuptorul la 140°C, 120°C dacă folosești funcția cu ventilație sau treapta 1 pentru cuptoarele pe gaz. Le poți pune și în cuptor după ce l-ai folosit pentru alt preparat.
  • Spală borcanele pentru dulceață în apă caldă cu detergent. Dacă au fost folosite pentru alte alimente, asigură-te că îndepărtezi toate resturile. Dacă este necesar, lasă-le la înmuiat o perioadă.
  • Clătește bine borcanele.
  • Șterge-le pentru a îndepărta excesul de apă.
  • Așază-le în poziție verticală pe o tavă și pune-le în cuptor până când sunt complet uscate. De obicei, aproximativ 10 minute sunt suficiente.
  • Umple borcanele cu dulceața sau conserva dorită cât timp atât borcanele, cât și preparatul sunt încă fierbinți.

Pentru capace, fierbe-le în apă timp de aproximativ 5 minute pentru a le steriliza.

Procedează la fel și în cazul garniturilor de cauciuc pentru borcane, însă nu le pune în cuptor. Cauciucul se poate arde și poate lăsa un miros neplăcut în toată casa.

Borcanele pentru dulceață pot fi refolosite de mai multe ori. În schimb, pentru o păstrare îndelungată, este recomandat să folosești capace noi. Capacele vechi pot fi refolosite dacă dulceața urmează să fie consumată într-un timp scurt, însă nu sunt recomandate atunci când borcanele vor fi păstrate luni întregi.

Dacă vrei să te asiguri că borcanele rămân bine închise pentru o perioadă lungă, este recomandat să folosești întotdeauna capace noi.

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