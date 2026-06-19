Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el. Nu poate să stea”

După aproape un an de absență din activitatea de antrenorat, Dan Petrescu se apropie de momentul revenirii în fotbal. Fostul tehnician al lui CFR Cluj traversează ultima etapă a tratamentului medical pe care îl urmează de mai multe luni, iar semnalele venite din anturajul său sunt încurajatoare.

În această perioadă, fostul internațional român a ales să se concentreze exclusiv asupra recuperării, punând pe plan secund activitatea profesională. Problemele de sănătate l-au împiedicat să accepte noi provocări pe banca tehnică, însă situația pare să evolueze favorabil, iar perspectiva unei reveniri în circuitul fotbalistic devine din ce în ce mai realistă.

Care este starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Persoană apropiată de Dan Petrescu și fost colaborator la CFR Cluj, Iuliu Mureșan a menținut contactul cu antrenorul în ultimele luni și a lăsat să se înțeleagă că starea acestuia este una bună. Recuperarea continuă conform planului stabilit de medici, iar obiectivul principal rămâne finalizarea tratamentului și revenirea completă la capacitate maximă.

”Lucruri îmbucurătoare. E bine, mă bucur foarte tare. Am vorbit cu el în ultima vreme și se simte bine. Mai are de terminat tratamentul. Dacă toate sunt perfecte, sigur va reveni. Nu poate să stea. Ne dorim să revină”, a spus Iuliu Mureșan, în cadrul unei intervenții la Digisport.

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru fotbal și pentru implicarea totală în proiectele pe care le-a condus, Dan Petrescu nu și-a ascuns niciodată dorința de a reveni pe bancă. De-a lungul carierei, antrenorul și-a construit reputația unui profesionist dedicat, iar apropierea de terenul de joc a reprezentat mereu o componentă importantă a vieții sale.

În ultimele luni, numele său a fost asociat în mai multe rânduri cu diverse proiecte din fotbalul românesc și din străinătate. Totuși, starea de sănătate a fost principalul motiv pentru care orice discuție legată de o nouă colaborare a rămas la stadiul de intenție.

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