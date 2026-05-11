Influencerița care a izbucnit în lacrimi după interviul de viză pentru SUA. Ce s-a întâmplat cu Ștefania Olariu: „Sunt șocată”

Statele Unite ale Americii rămân una dintre destinațiile preferate ale românilor fie pentru vacanțe, oportunități profesionale sau experiențe noi. Totuși, călătoria peste ocean nu este atât de simplă, mai ales că intrarea României în programul Visa Waiver a fost amânată, iar românii au nevoie în continuare de viză pentru a ajunge în SUA. Procesul poate fi stresant chiar și pentru cei care merg foarte bine pregătiți la interviu, iar acest lucru l-a simțit pe pielea ei și o influenceriță cunoscută în online pentru conținutul său din zona de beauty și fashion.

Ștefania Olariu le-a povestit urmăritorilor că s-a prezentat la interviu cu un dosar plin de documente și spera ca, de această dată, să obțină viza pentru Statele Unite ale Americii. Influencerița își dorea să călătorească, dar și să profite de oportunitățile pe care jobul ei le-ar putea aduce peste ocean, inclusiv colaborări importante în domeniul în care activează.

Ce s-a întâmplat cu Ștefania Olariu

Înainte de interviu, aceasta a menționat că anul trecut ratase mai multe plecări importante pentru că nu reușise să își facă viza la timp. De data aceasta părea optimistă și pregătită pentru tot procesul.

„Ghiciți unde mă duc azi? Mă duc să-mi iau viza. Dacă, nu știu, dacă o iau… Am programare într-un sfert de ora.

Cred că o să dureze de mai mulți, dar curioasă cum o să fie. Am un dosar foarte stufos aici. O să vă prezint după, eventual, ce acte am pus cu mine. Vă amintiți anul trecut am avut o întreagă dramă, că n-am reușit să-mi fac viza la timp și am ratat niște plecări foarte frumoase”, a spus Ștefania Olariu pe rețelele de socializare.

Totuși, rezultatul nu a fost cel așteptat. La scurt timp după întâlnirea de la ambasadă, Ștefania Olariu a postat un clip emoționant în care apărea plângând și mărturisea că este în stare de șoc după refuzul primit.

„Scuze sunt doar șocată”, a scris Ștefania Olariu pe videoclipul în care plângea.

