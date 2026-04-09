Acasă » Știri » „Legenda” Magnus Carlsen, în centrul unui scandal viral: gestul făcut imediat după un selfie a uimit lumea șahului. Cum s-a terminat turneul

„Legenda” Magnus Carlsen, în centrul unui scandal viral: gestul făcut imediat după un selfie a uimit lumea șahului. Cum s-a terminat turneul

De: Paul Hangerli 09/04/2026 | 22:50
„Legenda” Magnus Carlsen, în centrul unui scandal viral: gestul făcut imediat după un selfie a uimit lumea șahului. Cum s-a terminat turneul
Selfieul cu Magnus Carlsen care a declanșat un nou scandal, sursa- colaj CANCAN.RO

Magnus Carlsen, buldozerul șahului mondial, a fost protagonistul unei întâmplări ciudate la turneul de șah Grenke, desfășurat în Germania. Înaintea începerii partidei, oponenta sa din Kazahstan, care îi era și fană, l-a rugat să facă un selfie cu ea. Ce a urmat este de-a dreptul uimitor. Între timp, s-a decis și câștigătorul turneului.

Dacă spui Magnus Carlsen spui ”legendă”. Jucătorul norvegian în vîrstă de 35 de ani este multiplu campion mondial, dominând scena timp de 10 ani – între 2013 și 2023. A devenit mare maestru al șahului la vârsta de doar 13 ani fiind un expert al partidelor de șah rapid și blitz. Magnus posedă o memorie fabuloasă putând recunoaște și reproduce din minte partide întregi după ce le-a văzut o singură dată.

„Legenda” Magnus Carlsen, într-un nou scandal

În week-endul trecut, în mijlocul competiției, Magnus Carlsen a fost implicat într-o scenă care a produs rumoare pe internet și reacții diverse din partea pasionaților de șah. Multiplul campion mondial urma să o întâlnească într-o partidă pe jucătoarea de șah Alua Nurman.

Tânăra jucătoare din Kazahstan, vizibil impresionată, l-a rugat pe Carlsen să facă un selfie cu ea, chiar în fața tablei de joc. Jovial, Carlsen a acceptat, iar cei doi s-au fotografiat cu telefonul Aluei Nurman zâmbind.

De la moment jovial la reclamație oficială

Bucuria nu a durat însă mult, aici apărând exact momentul care a provocat reacții virale pe internet, întreaga scenă fiind filmată de fani. După ce-au făcut selfieul, Carlsen s-a ridicat, s-a îndreptat către observatorii oficiali și a reclamat-o pe tânăra sa concurentă pentru că avea telefonul mobil asupra ei la masă înaintea începerii partidei.

Observatorii au reacționat rapid și i-au confiscat pentru moment telefonul șahistei din Kazahstan. Regulamentul la astfel de turnee este foarte strict, fiind interzis jucătorilor să aibă asupra lor orice tip de dispozitive electronice pentru a nu trișa. Momentul a fost însă destul de șocant, diferența dintre prietenia zâmbitoare afișată de campion în timpul selfieului și reacția sa de după fiind contrastantă.

Scandaluri pe bandă rulantă

Magnus Carlsen nu este la prima ispravă de acest gen, de-a lungul anilor adunând mai multe întîmplări controversate. Astfel, în 2022 s-a retras dintr-un turneu de șah după ce a pierdut în compania șahistului Hans Niemann, lasând de înțeles că adversarul ar fi trișat. A intentat un proces și a cerut daune de 100 de milioane de dolari. Procesul a fost retras ulterior.

În 2024, același Carlsen ajunge în mijlocul unui scandal ce avea să fie denumit ”Jeansgate”. Jucătorul apărea atunci la Campionatul Mondial de șah îmbrăcat în blugi. Acesta este amendat și obligat să se schimbe. Nervos, Carlsen refuză și se retrage din turneu, fiind apoi catalogat drept un geniu rebel. Scandalul a stârnit un conflict deschis între șahist și Federația Internațională de Șah.

Final neașteptat pentru „legenda” Magnus Carlsen

Se pare, însă, că acest moment nu i-a purtat noroc campionului, acesta pierzând turneul în fața mult mai tânărului oponent Vincent Keymer, în vârstă de 21 de ani. Acesta a acumulat mai multe puncte în timpul meciului, care s-a terminat cu un tie-break în compania maestrului Maxime Vachier-Lagrave. Carlsen avea nevoie de o victorie împotriva indianului Aryan Chopra, însă nu a reușit decât o remiză.

CITEȘTE ȘI:  Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah

Revoltă înainte de meciul România-Turcia! Românii nu au fost lăsați să intre pe stadionul Beșiktaș Park: „Îmi vine să plâng”

Cele 4 zodii care renasc după Vinerea Mare. Viața lor se schimbă complet
Călin Donca și Dorian Popa, tensiuni uriașe după verdict. Declarațiile care reaprind scandalul
Știri
Călin Donca și Dorian Popa, tensiuni uriașe după verdict. Declarațiile care reaprind scandalul
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule...
Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular lider politic. Surpriză: românii vor alegeri anticipate
Gandul.ro
Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Tradiții în Vinerea Mare. Ce se face și ce nu. Până când se ține post negru
Adevarul
Tradiții în Vinerea Mare. Ce se face și ce nu. Până când se...
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru...
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Mediafax
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular lider politic. Surpriză: românii vor alegeri anticipate
Gandul.ro
Sociopol: AUR conduce detașat în intenția de vot. George Simion, cel mai popular lider politic....
