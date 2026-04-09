„Legenda” Magnus Carlsen, în centrul unui scandal viral: gestul făcut imediat după un selfie a uimit lumea șahului. Cum s-a terminat turneul

Magnus Carlsen, buldozerul șahului mondial, a fost protagonistul unei întâmplări ciudate la turneul de șah Grenke, desfășurat în Germania. Înaintea începerii partidei, oponenta sa din Kazahstan, care îi era și fană, l-a rugat să facă un selfie cu ea. Ce a urmat este de-a dreptul uimitor. Între timp, s-a decis și câștigătorul turneului.

Dacă spui Magnus Carlsen spui ”legendă”. Jucătorul norvegian în vîrstă de 35 de ani este multiplu campion mondial, dominând scena timp de 10 ani – între 2013 și 2023. A devenit mare maestru al șahului la vârsta de doar 13 ani fiind un expert al partidelor de șah rapid și blitz. Magnus posedă o memorie fabuloasă putând recunoaște și reproduce din minte partide întregi după ce le-a văzut o singură dată.

„Legenda” Magnus Carlsen, într-un nou scandal

În week-endul trecut, în mijlocul competiției, Magnus Carlsen a fost implicat într-o scenă care a produs rumoare pe internet și reacții diverse din partea pasionaților de șah. Multiplul campion mondial urma să o întâlnească într-o partidă pe jucătoarea de șah Alua Nurman.

Tânăra jucătoare din Kazahstan, vizibil impresionată, l-a rugat pe Carlsen să facă un selfie cu ea, chiar în fața tablei de joc. Jovial, Carlsen a acceptat, iar cei doi s-au fotografiat cu telefonul Aluei Nurman zâmbind.

De la moment jovial la reclamație oficială

Bucuria nu a durat însă mult, aici apărând exact momentul care a provocat reacții virale pe internet, întreaga scenă fiind filmată de fani. După ce-au făcut selfieul, Carlsen s-a ridicat, s-a îndreptat către observatorii oficiali și a reclamat-o pe tânăra sa concurentă pentru că avea telefonul mobil asupra ei la masă înaintea începerii partidei.

Observatorii au reacționat rapid și i-au confiscat pentru moment telefonul șahistei din Kazahstan. Regulamentul la astfel de turnee este foarte strict, fiind interzis jucătorilor să aibă asupra lor orice tip de dispozitive electronice pentru a nu trișa. Momentul a fost însă destul de șocant, diferența dintre prietenia zâmbitoare afișată de campion în timpul selfieului și reacția sa de după fiind contrastantă.

Scandaluri pe bandă rulantă

Magnus Carlsen nu este la prima ispravă de acest gen, de-a lungul anilor adunând mai multe întîmplări controversate. Astfel, în 2022 s-a retras dintr-un turneu de șah după ce a pierdut în compania șahistului Hans Niemann, lasând de înțeles că adversarul ar fi trișat. A intentat un proces și a cerut daune de 100 de milioane de dolari. Procesul a fost retras ulterior.

În 2024, același Carlsen ajunge în mijlocul unui scandal ce avea să fie denumit ”Jeansgate”. Jucătorul apărea atunci la Campionatul Mondial de șah îmbrăcat în blugi. Acesta este amendat și obligat să se schimbe. Nervos, Carlsen refuză și se retrage din turneu, fiind apoi catalogat drept un geniu rebel. Scandalul a stârnit un conflict deschis între șahist și Federația Internațională de Șah.

Final neașteptat pentru „legenda” Magnus Carlsen

Se pare, însă, că acest moment nu i-a purtat noroc campionului, acesta pierzând turneul în fața mult mai tânărului oponent Vincent Keymer, în vârstă de 21 de ani. Acesta a acumulat mai multe puncte în timpul meciului, care s-a terminat cu un tie-break în compania maestrului Maxime Vachier-Lagrave. Carlsen avea nevoie de o victorie împotriva indianului Aryan Chopra, însă nu a reușit decât o remiză.

