Cele 4 zodii care renasc după Vinerea Mare. Viața lor se schimbă complet

Pe baza previziunilor astrologice pentru primăvara anului 2026, energia intensă care înconjoară perioada Paștelui – generată de un stellium în Berbec și de începutul unui nou ciclu al lui Saturn – va declanșa schimbări semnificative în destinul a patru semne zodiacale specifice.

Cu Neptun, Mercur, Venus și Soarele toate în Berbec la un moment dat în aprilie 2025, fiecare semn zodiacal experimentează o energie colectivă de îndrăzneală, asumare a riscurilor și încredere. Deși vom beneficia cu toții de această energie puternică a Berbecului în săptămânile următoare, cele patru semne zodiacale care intră într-o nouă eră îndrăzneață își găsesc cu adevărat echilibrul în această perioadă.

Aceasta este o perioadă de recâștigare a autonomiei, redefinire a rolurilor și abordare directă a provocărilo. Berbec, Rac, Scorpion și Capricon sunt zodiile care profită la maximum de această perioadă și experimentează noi începuturi îndrăznețe.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Ca principal beneficiar al energiei Berbecului din aprilie 2026, începi o nouă eră a vieții tale, probabil trăind o renaștere personală după recentul ciclu de eclipse solare. Odată cu intrarea lui Saturn în semnul tău în mai 2025 (și cu impactul asupra traiectoriei anului următor), aceasta este o schimbare pe termen lung către maturitate, noi responsabilități și preluarea controlului asupra destinului tău.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

După o perioadă intensă de încercări cosmice, te îndrepți către o perioadă de transformare profundă. Energia de după Paște îți permite să preiei controlul asupra carierei tale, să avansezi și să creezi abundență durabilă. Odată cu intrarea lui Jupiter în semnul tău în 2025/2026, te poți aștepta la oportunități extinse și la o schimbare majoră în direcția vieții tale.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Scorpionul trece printr-o profundă „resetare a destinului”, legată de o schimbare cosmică care implică transformări intense, în special în ceea ce privește exprimarea emoțională și eliberarea de trecut. Ești îndemnat să nu te mai reții și să-ți permiți să te transformi, ceea ce va duce la un nou capitol în care îți vei asuma adevărata ta putere.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Vei experimenta o schimbare majoră în carieră și în viață în jurul lunii aprilie 2026. „Resetarea cosmică” din această perioadă îți permite să găsești un echilibru mai bun, în timp ce spargi barierele invizibile, îți redefinești potențialul profesional și stabilești o nouă bază pentru viața ta de familie.