Acasă » Știri » Hidroelectrica schimbă oferta pentru clienții casnici. Ce tarif se aplică în lunile mai și iunie

Hidroelectrica schimbă oferta pentru clienții casnici. Ce tarif se aplică în lunile mai și iunie

De: Irina Vlad 07/05/2026 | 20:23
Hidroelectrica schimbă oferta pentru clienții casnici. Ce tarif se aplică în lunile mai și iunie
Hidroelectrica schimbă oferta pentru clienții casnici.

Veștile bune vin din partea reprezentanților companiei Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România. Noua ofertă a prețurilor de la energia electrică este valabilă pentru lunile mai și iunie. Iată despre ce este vorba!

Oferta publicată de Hidroelectrica, compania care produce cea mai multă energie electrică din România, diferă față de cea din luna aprilie, cea mai importantă schimbare fiind legată de prețul energiei electrice. Noile prețuri au fost afișate pe site-ul companiei și adresează exclusiv persoanelor fizice care vor să devină clienți Hidroelectrica.

Hidroelectrica, o nouă ofertă valabilă în lunile mai și iunie

În aprilie 2026, Hidroelectrica oferea un preț al energiei electrice de 0,40 lei/kWh în primele trei luni, apoi 0,45 lei/kWh pentru restul perioadei contractuale. În mai, reprezentanții companiei vin cu o ofertă destinată persoanelor care devin clienți noi. Este vorba despre un preț fix de 0,45 lei/kWh pentru energia consumată. Acest preț rămâne valabil pe toată perioada contractuală, adică 12 luni, fără taxe și tarife de rețea. Prețurile finale facturate de Hidroelectrica sunt următoarele:

  • 1,11 lei/kWh, pentru zonele de distribuție Muntenia, Banat și Dobrogea
  • 1,15 lei/kWh pentru zonele Muntenia Nord și Transilvania Nord și Sud
  • 1,13 lei/kWh pentru Oltenia
  • 1,19 lei/kWh pentru Moldova

De asemenea, în cazul clienților care își montează panouri fotovoltaice și devin prosumatori în timpul contractului, energia consumată din rețea va costa în continuare 0,45 lei/kWh, iar energia produsă de panouri și trimisă în rețea va fi cumpărată de companie tot cu 0,45 lei/kWh.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România. Compania administrează 188 de hidrocentrale, care împreună au o capacitate totală de 6,4 GW, dar și parcul eolian Parcul Eolian Crucea, care are o putere instalată de 108 MW.

Țara europeană care vrea să ofere energie electrică ieftină sau chiar gratuită locuitorilor. Care sunt condițiile

Clienții Hidroelectrica pot rămâne fără bani. Compania avertizează clienții să fie atenți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiul miliardarului indian, abordat pe stradă de un român! Ce i-a răspuns moștenitorul imperiului Ambani
Știri
Fiul miliardarului indian, abordat pe stradă de un român! Ce i-a răspuns moștenitorul imperiului Ambani
Virus transmis de rozătoare! Ce este hantavirusul și cât de periculos poate deveni
Știri
Virus transmis de rozătoare! Ce este hantavirusul și cât de periculos poate deveni
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
Mediafax
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Parchetul lui Kovesi îl anchetează pe Jordan Bardella, candidat la Președinția Franței
Mediafax
Parchetul lui Kovesi îl anchetează pe Jordan Bardella, candidat la Președinția Franței
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne...
ULTIMA ORĂ
Fiul miliardarului indian, abordat pe stradă de un român! Ce i-a răspuns moștenitorul imperiului ...
Fiul miliardarului indian, abordat pe stradă de un român! Ce i-a răspuns moștenitorul imperiului Ambani
Virus transmis de rozătoare! Ce este hantavirusul și cât de periculos poate deveni
Virus transmis de rozătoare! Ce este hantavirusul și cât de periculos poate deveni
Gabi Tamaș, eliminat de la Survivor? Cum l-au „lucrat” colegii: L-au trimis la duel pentru ...
Gabi Tamaș, eliminat de la Survivor? Cum l-au „lucrat” colegii: L-au trimis la duel pentru prima dată
Wiz Khalifa face pușcărie la Poarta Albă! Rapperul American, dat în urmărire internațională
Wiz Khalifa face pușcărie la Poarta Albă! Rapperul American, dat în urmărire internațională
Imagine emoționantă cu Andreea Sasu pe patul de spital. Philipp Plein încearcă să își salveze ...
Imagine emoționantă cu Andreea Sasu pe patul de spital. Philipp Plein încearcă să își salveze iubita cu orice preț
Milionarul care și-a băgat iubita de 33 de ani în spital a murit după ce și-a aflat pedeapsa. Autoritățile ...
Milionarul care și-a băgat iubita de 33 de ani în spital a murit după ce și-a aflat pedeapsa. Autoritățile nu au avut milă de el
Vezi toate știrile