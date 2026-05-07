Hidroelectrica schimbă oferta pentru clienții casnici. Ce tarif se aplică în lunile mai și iunie

Veștile bune vin din partea reprezentanților companiei Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România. Noua ofertă a prețurilor de la energia electrică este valabilă pentru lunile mai și iunie. Iată despre ce este vorba!

Oferta publicată de Hidroelectrica, compania care produce cea mai multă energie electrică din România, diferă față de cea din luna aprilie, cea mai importantă schimbare fiind legată de prețul energiei electrice. Noile prețuri au fost afișate pe site-ul companiei și adresează exclusiv persoanelor fizice care vor să devină clienți Hidroelectrica.

Hidroelectrica, o nouă ofertă valabilă în lunile mai și iunie

În aprilie 2026, Hidroelectrica oferea un preț al energiei electrice de 0,40 lei/kWh în primele trei luni, apoi 0,45 lei/kWh pentru restul perioadei contractuale. În mai, reprezentanții companiei vin cu o ofertă destinată persoanelor care devin clienți noi. Este vorba despre un preț fix de 0,45 lei/kWh pentru energia consumată. Acest preț rămâne valabil pe toată perioada contractuală, adică 12 luni, fără taxe și tarife de rețea. Prețurile finale facturate de Hidroelectrica sunt următoarele:

1,11 lei/kWh, pentru zonele de distribuție Muntenia, Banat și Dobrogea

1,15 lei/kWh pentru zonele Muntenia Nord și Transilvania Nord și Sud

1,13 lei/kWh pentru Oltenia

1,19 lei/kWh pentru Moldova

De asemenea, în cazul clienților care își montează panouri fotovoltaice și devin prosumatori în timpul contractului, energia consumată din rețea va costa în continuare 0,45 lei/kWh, iar energia produsă de panouri și trimisă în rețea va fi cumpărată de companie tot cu 0,45 lei/kWh.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România. Compania administrează 188 de hidrocentrale, care împreună au o capacitate totală de 6,4 GW, dar și parcul eolian Parcul Eolian Crucea, care are o putere instalată de 108 MW.

