Acasă » Știri » Știri externe » Țara europeană care vrea să ofere energie electrică ieftină sau chiar gratuită locuitorilor. Care sunt condițiile

Țara europeană care vrea să ofere energie electrică ieftină sau chiar gratuită locuitorilor. Care sunt condițiile

De: Daniel Matei 28/03/2026 | 00:50
Țara europeană care vrea să ofere energie electrică ieftină sau chiar gratuită locuitorilor. Care sunt condițiile
În contextul în care lumea întreagă se confruntă cu o criză a energiei ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, țările europene iau în considerare diverse măsuri pentru a atenua efectele problemelor de pe piața de energie.

Printre ele se numără și Marea Britanie, o țară care produce o cantitate importantă de energie eoliană și care ia în considerare să ofere energie electrică din surse eoliene populației în zilele când vântul ar permite acest lucru.

Pe fondul apelurilor de a repara rețeaua energetică învechită a Europei, Departamentul pentru Securitate Energetică din Marea Britanie a dezvăluit planuri de a furniza locuințelor energie electrică la preț redus sau chiar gratis în zilele cu vânt, scrie Euronews.

„Uneori, este prea mult vânt pentru ca rețeaua noastră învechită să o poată gestiona, în special în Scoția și estul Angliei. În loc să plătim parcurile eoliene pentru a se deconecta, testăm un nou sistem prin care oamenii care locuiesc în apropierea acestor zone cu restricții primesc energie electrică mai ieftină – sau chiar gratuită”, a transmis autoritatea pe X.

Centralele eoliene ar putea fi de mare ajutor în timpul unei crize a energiei

Anul trecut, Marea Britanie a pierdut aproximativ 1,47 miliarde de lire (1,78 miliarde de euro) oprind turbine eoliene și plătind centrale pe gaz să producă energie.

Ratele de limitare a producției au atins niveluri record în mai multe țări UE, inclusiv Spania și Franța, în primele nouă luni din 2025, amplificând apelurile pentru modernizarea infrastructurii energetice.

Totuși, unii experți consideră că astfel de măsuri sunt limitate ca impact. Soluțiile pe termen lung ar include investiții în tehnologii precum mașini electrice, pompe de căldură sau baterii, care pot consuma energia atunci când este abundentă și ieftină.

Aceste schimbări ar putea reduce semnificativ risipa și ar face sistemul energetic mai eficient.

