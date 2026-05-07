Wiz Khalifa face pușcărie la Poarta Albă! Rapperul American, dat în urmărire internațională

Rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, a pierdut definitiv lupta cu justiția din România, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul în casație formulat de artist în dosarul de droguri deschis după incidentul de la festivalul din Costinești. Decizia instanței supreme este definitivă și vine la aproape doi ani de la momentul care a provocat un adevărat scandal public, atunci când rapperul a fost surprins consumând substanțe interzise chiar pe scenă, în timpul unui recital susținut pe litoralul românesc.

Hotărârea pronunțată miercuri de judecătorii Curții Supreme menține condamnarea dispusă anterior de Curtea de Apel Constanța, ceea ce înseamnă că artistul american trebuie să execute pedeapsa de nouă luni de închisoare în regim de detenție. În plus, acesta a fost obligat să plătească și cheltuieli judiciare către statul român.

Wiz Khalifa face pușcărie la Poarta Albă!

Potrivit instanței, magistrații au decis respingerea recursului în casație ca nefondat, considerând că soluția dată anterior este legală și temeinică. Astfel, dosarul penal al lui Wiz Khalifa ajunge la final, iar autoritățile române pot trece la punerea în executare a mandatului de încarcerare.

Totul a început în vara anului 2024, când artistul american a concertat în cadrul unui festival organizat în stațiunea Costinești. În timpul spectacolului, acesta a fost surprins fumând o țigară artizanală despre care anchetatorii au stabilit ulterior că conținea canabis. Incidentul s-a petrecut chiar în fața spectatorilor și sub supravegherea forțelor de ordine aflate la eveniment.

La scurt timp după concert, procurorii DIICOT au anunțat deschiderea unui dosar penal pentru deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu. Ancheta a arătat că rapperul avea asupra sa peste 18 grame de canabis și consumase o altă cantitate chiar pe scenă.

Curtea de Apel Constanța a schimbat radical situația juridică a rapperului

După audieri, Wiz Khalifa a părăsit România și s-a întors în Statele Unite ale Americii, considerând, potrivit unor surse apropiate anchetei, că incidentul nu va avea consecințe serioase. Însă procurorii au continuat investigațiile, iar în toamna anului 2024 artistul a fost trimis oficial în judecată.

Prima sentință a venit în aprilie 2025, când Tribunalul Constanța a decis aplicarea unei amenzi penale de 3.600 de lei. Instanța l-a obligat atunci și la plata cheltuielilor de judecată, în valoare de aproximativ 3.500 de lei. Decizia a fost considerată prea blândă de procurorii DIICOT, care au formulat apel.

Curtea de Apel Constanța a schimbat radical situația juridică a rapperului. Judecătorii au admis apelul procurorilor și au înlocuit amenda penală cu o condamnare de nouă luni de închisoare cu executare. Instanța a motivat că fapta a avut un impact public major, fiind comisă într-un cadru public și în fața unui număr mare de persoane.

Prin respingerea recursului în casație de către Înalta Curte, condamnarea a devenit definitivă, iar artistul trebuie acum să se predea autorităților române pentru executarea pedepsei.

Ce prevede legea din România dacă artistul nu se prezintă

Situația lui Wiz Khalifa se poate complica și mai mult dacă acesta refuză să se prezinte în termenul legal. Conform modificărilor recente aduse Codului Penal, persoanele condamnate definitiv la închisoare care nu se predau în maximum șapte zile de la emiterea mandatului de executare pot fi acuzate de evadare.

Noua prevedere legală, introdusă anul trecut în legislația românească, stabilește că neprezentarea condamnatului la poliție pentru executarea pedepsei este asimilată infracțiunii de evadare. În acest caz, pedeapsa suplimentară poate ajunge până la trei ani de închisoare și se adaugă la condamnarea deja primită.

În numeroase alte state, fapte similare nu sunt incriminate penal sau sunt sancționate exclusiv contravențional. De exemplu, în țări precum Germania, Spania, Portugalia, Olanda, dar și în mai multe state din SUA, deținerea unor cantități mici de substanțe pentru consum propriu este dezincriminată sau tratată ca abatere administrativă. România se numără însă printre statele europene cu una dintre cele mai stricte legislații în acest domeniu, aplicată în baza cadrului legal existent.

